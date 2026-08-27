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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçın ardından Lyon maçında forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu, çalışmalara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 18:34 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi!
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Fenerbahçe, Lyon maçının ardından Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde Samsunspor maçı önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin ligde Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve Lyon maçında forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor maçı çalışmalara başladı.

Konyaspor ile oynanan maçta beyin sarsıntısı geçiren milli futbolcunun durumu, Samsunspor karşılaşmasına kadar takip edilecek ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili karar verilecek.

MERT GÜNOK DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan deneyimli file bekçisi Mert Günok da çalışmalara başladı.

 





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