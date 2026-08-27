27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
20:00
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
21:30
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
20:00
27 Ağustos
AGF-Benfica
21:00
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
21:30
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
19:00
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
19:00
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
20:00
27 Ağustos
Ajax-Sion
21:00
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
21:30
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
21:30
27 Ağustos
Hibernian-Gent
22:00
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
21:30
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
21:30
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
22:00

Barcelona, Dominik Livakovic'i açıkladı

Barcelona, Fenerbahçe'den Hırvat eldiven Dominik Livakovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 12:53 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 13:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barcelona, Dominik Livakovic'i açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Barcelona'ya transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic" ifadelerine yer verildi.



KARİYERİ

Profesyonel kariyerine NK Zagreb'de başlayan 31 yaşındaki file bekçisi 2015'te Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.

Hırvat ekibinin kalesini 292 kez koruduktan sonra 2023'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertl forma altında 74 mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 80 gol yiyen Livakovic, 24 maçta kalesini gole kapattı.





2025-26 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak LaLiga ekibi Girona'da geçirdi. Livakovic, sezonun ikinci yarısında ise kiralık olarak Dinamo Zagreb forması giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.