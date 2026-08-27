Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Barcelona'ya transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic" ifadelerine yer verildi.
KARİYERİ
Profesyonel kariyerine NK Zagreb'de başlayan 31 yaşındaki file bekçisi 2015'te Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.
Hırvat ekibinin kalesini 292 kez koruduktan sonra 2023'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertl forma altında 74 mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 80 gol yiyen Livakovic, 24 maçta kalesini gole kapattı.
2025-26 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak LaLiga ekibi Girona'da geçirdi. Livakovic, sezonun ikinci yarısında ise kiralık olarak Dinamo Zagreb forması giydi.
KARİYERİ
Profesyonel kariyerine NK Zagreb'de başlayan 31 yaşındaki file bekçisi 2015'te Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.
Hırvat ekibinin kalesini 292 kez koruduktan sonra 2023'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertl forma altında 74 mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 80 gol yiyen Livakovic, 24 maçta kalesini gole kapattı.
2025-26 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak LaLiga ekibi Girona'da geçirdi. Livakovic, sezonun ikinci yarısında ise kiralık olarak Dinamo Zagreb forması giydi.