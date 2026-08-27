Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maçın ardından Lyon teknik heyeti ve futbolcuları ile gerginlik yaşayan Fransız orta saha oyuncusu, yaşananları anlattı.
Matteo Guendouzi, "Maç başlamadan önce bile 60 bin kişi ailenize, annenize, çocuklarınıza hakaret ediyorsa ve hakem ekibinden kimse stadyumdaki seyircilere bir şey söylemiyorsa... Biliyorum ki Fransa'da bu tür şeyler olduğunda, bir noktada taraftarlara uyarı yapılır ve maç durdurulabilir. 90 dakika boyunca, hatta ısınma süresi de dahil olmak üzere aileme hakaretler ettiler. Bu, insanı derinden etkileyen, canımı yakan bir şey." dedi.
Sözlerine devam eden Guendouzi, "Eğer alay etmek istiyorsanız, bu iki yönlü bir şeydir. Anneme ve aileme hakaret ettiler; bana göre bu saygısızlıktı. Bununla birlikte, istediğiniz şekilde sevinç gösterisi yapamamanız çok yazık olur! Herkes Marsilya taraftarı olduğumu biliyor; bunu hiç saklamadım. Bu sadece şakaydı. Onlar aileme hakaret ettiler. Buna karşılık, "Jul" işareti yapmamıza izin verilmiyorsa ne yapacağız? Lyon oyuncularının Veledrome'daki tribünlerin önünde kutlama yaptıkları maçlar gördüm. Bu karşılıklı olmalı." diye konuştu.
Jul işareti: Marsilya'yla özdeşleşmiş rapçi JUL'un hareketi
Matteo Guendouzi, "Maç başlamadan önce bile 60 bin kişi ailenize, annenize, çocuklarınıza hakaret ediyorsa ve hakem ekibinden kimse stadyumdaki seyircilere bir şey söylemiyorsa... Biliyorum ki Fransa'da bu tür şeyler olduğunda, bir noktada taraftarlara uyarı yapılır ve maç durdurulabilir. 90 dakika boyunca, hatta ısınma süresi de dahil olmak üzere aileme hakaretler ettiler. Bu, insanı derinden etkileyen, canımı yakan bir şey." dedi.
Sözlerine devam eden Guendouzi, "Eğer alay etmek istiyorsanız, bu iki yönlü bir şeydir. Anneme ve aileme hakaret ettiler; bana göre bu saygısızlıktı. Bununla birlikte, istediğiniz şekilde sevinç gösterisi yapamamanız çok yazık olur! Herkes Marsilya taraftarı olduğumu biliyor; bunu hiç saklamadım. Bu sadece şakaydı. Onlar aileme hakaret ettiler. Buna karşılık, "Jul" işareti yapmamıza izin verilmiyorsa ne yapacağız? Lyon oyuncularının Veledrome'daki tribünlerin önünde kutlama yaptıkları maçlar gördüm. Bu karşılıklı olmalı." diye konuştu.
Jul işareti: Marsilya'yla özdeşleşmiş rapçi JUL'un hareketi