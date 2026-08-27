26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-4

Matteo Guendouzi'den olaylar için açıklama!

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Lyon maçının ardından yaşananlarla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 27 Ağustos 2026 02:10 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 02:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Matteo Guendouzi'den olaylar için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından Lyon teknik heyeti ve futbolcuları ile gerginlik yaşayan Fransız orta saha oyuncusu, yaşananları anlattı.

Matteo Guendouzi, "Maç başlamadan önce bile 60 bin kişi ailenize, annenize, çocuklarınıza hakaret ediyorsa ve hakem ekibinden kimse stadyumdaki seyircilere bir şey söylemiyorsa... Biliyorum ki Fransa'da bu tür şeyler olduğunda, bir noktada taraftarlara uyarı yapılır ve maç durdurulabilir. 90 dakika boyunca, hatta ısınma süresi de dahil olmak üzere aileme hakaretler ettiler. Bu, insanı derinden etkileyen, canımı yakan bir şey." dedi.

Sözlerine devam eden Guendouzi, "Eğer alay etmek istiyorsanız, bu iki yönlü bir şeydir. Anneme ve aileme hakaret ettiler; bana göre bu saygısızlıktı. Bununla birlikte, istediğiniz şekilde sevinç gösterisi yapamamanız çok yazık olur! Herkes Marsilya taraftarı olduğumu biliyor; bunu hiç saklamadım. Bu sadece şakaydı. Onlar aileme hakaret ettiler. Buna karşılık, "Jul" işareti yapmamıza izin verilmiyorsa ne yapacağız? Lyon oyuncularının Veledrome'daki tribünlerin önünde kutlama yaptıkları maçlar gördüm. Bu karşılıklı olmalı." diye konuştu.

Jul işareti: Marsilya'yla özdeşleşmiş rapçi JUL'un hareketi












Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.