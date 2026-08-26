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Okan Buruk'tan transfer ve Rafael Leao açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan transfer ve Rafael Leao açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takım ve oyuncularla bir araya geldiği yemeğin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı teknik adam, "Hep birlikte bir takım yemeği yedik. Yeni gelen oyuncular var, onların adaptasyonu için." dedi.

Okan Buruk, "Yeni sezona güzel bir şekilde başladık. Güzel bir şekilde devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Başarılı teknik adam, transfer için, "Transferlerimiz inşallah gelecek, yavaş yavaş geliyor." yanıtını verdi.

RAFAEL LEAO YANITI

Okan Buruk, Rafael Leao transferiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Birçok oyuncu var burada. En kısa zamanda başkanımız ve yönetim kurulumuz gerekeni yapacak." diye konuştu.



Galatasaray


Başarılı teknik adam, transferde geç kalıp kalmadıklarına yönelik sorunun ardından, "Transfer dönemi böyle. Bitene kadar devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

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