Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takım ve oyuncularla bir araya geldiği yemeğin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı teknik adam, "Hep birlikte bir takım yemeği yedik. Yeni gelen oyuncular var, onların adaptasyonu için." dedi.
Okan Buruk, "Yeni sezona güzel bir şekilde başladık. Güzel bir şekilde devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Başarılı teknik adam, transfer için, "Transferlerimiz inşallah gelecek, yavaş yavaş geliyor." yanıtını verdi.
RAFAEL LEAO YANITI
Okan Buruk, Rafael Leao transferiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Birçok oyuncu var burada. En kısa zamanda başkanımız ve yönetim kurulumuz gerekeni yapacak." diye konuştu.
Başarılı teknik adam, transferde geç kalıp kalmadıklarına yönelik sorunun ardından, "Transfer dönemi böyle. Bitene kadar devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.
Okan Buruk, "Yeni sezona güzel bir şekilde başladık. Güzel bir şekilde devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Başarılı teknik adam, transfer için, "Transferlerimiz inşallah gelecek, yavaş yavaş geliyor." yanıtını verdi.
RAFAEL LEAO YANITI
Okan Buruk, Rafael Leao transferiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Birçok oyuncu var burada. En kısa zamanda başkanımız ve yönetim kurulumuz gerekeni yapacak." diye konuştu.
Başarılı teknik adam, transferde geç kalıp kalmadıklarına yönelik sorunun ardından, "Transfer dönemi böyle. Bitene kadar devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.