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Galatasaray'da Sarr çıkmazı!

Galatasaray'ın Ismaila Sarr transferindeki umutlarının Crystal Palace'ın bonservis talebinde geri adım atmaması nedeniyle azaldı. Sarı-kırmızılıların 35 milyon Euro ve 10 milyon Euro bonus içeren teklifine karşı İngiliz kulübünün 60 milyon Euro talep etti.

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calendar 26 Ağustos 2026 10:15 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 10:36
Haber: Milliyet
Galatasaray'da Sarr çıkmazı!
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Galatasaray'da Ismaila Sarr transferi için yürütülen görüşmelerde istenilen noktaya gelinemedi. Crystal Palace'ın bonservis bedelinde indirime yanaşmaması nedeniyle sarı-kırmızılıların Senegalli oyuncu konusundaki umutlarının azaldığı ve alternatif isimlere yöneldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CRYSTAL PALACE 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan 28 yaşındaki Ismaila Sarr için Crystal Palace'ın tutumunu değiştirmediği aktarıldı. İngiliz kulübünün bonservis bedelinde indirime kesinlikle yanaşmadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların son olarak 35 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus içeren bir teklif yaptığı belirtildi. Crystal Palace'ın ise transfer için 60 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

Sarr'ın Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı ancak İngiliz kulübünün transfer sürecinde zorluk çıkardığı ifade edildi. Senegalli futbolcuyla Manchester United'ın da ilgilendiği belirtildi.

SANTRFOR İÇİN YENİ PLAN

Başkan Dursun Özbek ile teknik heyetin, Victor Osimhen'in forma giymediği dönemlerde onun yerini doldurabilecek veya Nijeryalı golcüyle birlikte oynayabilecek bir oyuncunun transfer edilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları aktarıldı.



Galatasaray


Bu doğrultuda alınacak santrforun 23 yaş üstü bir isim olması ve kontenjanın bu bölge için kullanılmasının daha doğru olacağı görüşünün benimsendiği belirtildi.

Transfer döneminde sürenin azalması nedeniyle Galatasaray'ın menajerlerden gelen oyuncu önerilerini de değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

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