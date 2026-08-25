Juventus, Polonyalı kaleci Kamil Grabara'yı Wolfsburg'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisinin 30 Haziran 2027 tarihine kadar kiralandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, Grabara transferiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kamil Grabara, Juventus'un yeni kalecisi oldu ve Wolfsburg'dan 30 Haziran 2027 tarihine kadar kiralık olarak kadromuza katıldı."
Siyah-beyazlı takım, Grabara transferiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kamil Grabara, Juventus'un yeni kalecisi oldu ve Wolfsburg'dan 30 Haziran 2027 tarihine kadar kiralık olarak kadromuza katıldı."