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Juventus, Kamil Grabara'yı kiraladı!

Juventus, Polonyalı kaleci Kamil Grabara'yı Wolfsburg'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 21:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: juventus.com
Juventus, Kamil Grabara'yı kiraladı!
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Juventus, Polonyalı kaleci Kamil Grabara'yı Wolfsburg'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisinin 30 Haziran 2027 tarihine kadar kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, Grabara transferiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamil Grabara, Juventus'un yeni kalecisi oldu ve Wolfsburg'dan 30 Haziran 2027 tarihine kadar kiralık olarak kadromuza katıldı."



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