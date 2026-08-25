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2026'da Avrupa'nın zirvesinde: Osimhen!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu yıl, en iyi 15 ligde en çok gol katkısı veren oyuncu konumunda yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 10:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
2026'da Avrupa'nın zirvesinde: Osimhen!
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Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Nijeryalı usta golcü, Çorum FK ve Erzurum FK maçlarında 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Henüz iki maçta 5 gole direkt katkı vermiş oldu. Galatasaray'ın süper yıldızı, 2026 yılında Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. En iyi 15 lig baz alındığında en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda.

Osimhen, bu süreçte 13 gol atarken 8 de asist yaptı. Toplamda 21 gole katkıda bulundu.

Onu Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise takip ediyor. Yıldız oyuncu, bu yıl 8 gol atarken 12 de asist yaptı. 3. basamakta yine Bayern Münih'ten Harry Kane yer alıyor. 17 gol ve 2 asistle 19 gole katkı veren İngiliz golcü Osimhen'in gerisinde bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İŞTE O LİSTE

OYUNCU GOL ASİST
1-Victor Osimhen 13 8
2-Michael Olise 8 12
3-Harry Kane 17 2
4-Luis Suarez 15 4
5-Luis Diaz 7 11


Galatasaray


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