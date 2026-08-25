Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.



Nijeryalı usta golcü, Çorum FK ve Erzurum FK maçlarında 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Henüz iki maçta 5 gole direkt katkı vermiş oldu. Galatasaray'ın süper yıldızı, 2026 yılında Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. En iyi 15 lig baz alındığında en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda.



Osimhen, bu süreçte 13 gol atarken 8 de asist yaptı. Toplamda 21 gole katkıda bulundu.



Onu Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise takip ediyor. Yıldız oyuncu, bu yıl 8 gol atarken 12 de asist yaptı. 3. basamakta yine Bayern Münih'ten Harry Kane yer alıyor. 17 gol ve 2 asistle 19 gole katkı veren İngiliz golcü Osimhen'in gerisinde bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

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