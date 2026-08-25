Galatasaray transferde sessizliğini korurken bazı bölgelerdeki eksiklik Okan Buruk'u da arayışa itti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stoper bölgesine takviye yapmayan sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı da Gençlerbirliği'ne kiralandı. Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram ülkeye Başakşehir formasıyla dönerken sarı-kırmızılılar genç savunmacı için hamle yapmadı.
Okan Buruk sağ stoper bölgesi için rotasyonda Wilfried Singo ve Mario Lemina'yı kullanmayı planlıyor.
YENİ SOL STOPER: JAKOBS
Başarılı çalıştırıcının eli sol stoper bölgesinde ise daha zayıf. Abdülkerim'in alternatifi bulunmuyor.
Okan Buruk transfer dönemi sonuna kadar kadroya bir sol stoper eklemesi yapılmazsa çözümü içeride arıyor.
Ismail Jakobs'un bu senaryoda sol stoperde değerlendirileceği ve Eren Elmalı'yla birlikte oynayacağı öğrenildi.
Okan Buruk sağ stoper bölgesi için rotasyonda Wilfried Singo ve Mario Lemina'yı kullanmayı planlıyor.
YENİ SOL STOPER: JAKOBS
Başarılı çalıştırıcının eli sol stoper bölgesinde ise daha zayıf. Abdülkerim'in alternatifi bulunmuyor.
Okan Buruk transfer dönemi sonuna kadar kadroya bir sol stoper eklemesi yapılmazsa çözümü içeride arıyor.
Ismail Jakobs'un bu senaryoda sol stoperde değerlendirileceği ve Eren Elmalı'yla birlikte oynayacağı öğrenildi.