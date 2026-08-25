Galatasaray'da forve transferinde sürpriz gelişme... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası önemli isimlerle masaya oturdu ancak anlaşma sağlayamadı.
İngiltere Ligi ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Fransız golcünün menajeri Gardi aracılığıyla Galatasaray'a teklif etti.
FESİH İÇİN FIFA'YA BAŞVURDU
29 yaşındaki golcü futbolcu, Crystal Palace ile sözleşmesinin son yılında olan Mateta, bu son yılın iptal edilmesini istiyor.
Fransız golcü, konuyla ilgili FIFA'ya başvurdu.
İngiltere Ligi ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Fransız golcünün menajeri Gardi aracılığıyla Galatasaray'a teklif etti.
FESİH İÇİN FIFA'YA BAŞVURDU
29 yaşındaki golcü futbolcu, Crystal Palace ile sözleşmesinin son yılında olan Mateta, bu son yılın iptal edilmesini istiyor.
Fransız golcü, konuyla ilgili FIFA'ya başvurdu.