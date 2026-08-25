24 Ağustos
Kocaelispor-Amed Sportif
2-0
24 Ağustos
Sivasspor-Manisa FK
2-2
24 Ağustos
Fulham-Chelsea
2-3
24 Ağustos
Osasuna-Levante
0-0
24 Ağustos
Malaga-Deportivo
1-1
24 Ağustos
Bologna-Lazio
0-1
24 Ağustos
Roma-Fiorentina
4-0

Gardi'den Galatasaray'a öneri: Mateta

Fransız golcü Mateta'nın menajeri, George Gardi aracılığıyla oyuncusunu Galatasaray'a önerdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 09:54
Haber: Takvim
Gardi'den Galatasaray'a öneri: Mateta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da forve transferinde sürpriz gelişme... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası önemli isimlerle masaya oturdu ancak anlaşma sağlayamadı.

İngiltere Ligi ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Jean-Philippe Mateta ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Fransız golcünün menajeri Gardi aracılığıyla Galatasaray'a teklif etti.

FESİH İÇİN FIFA'YA BAŞVURDU

29 yaşındaki golcü futbolcu, Crystal Palace ile sözleşmesinin son yılında olan Mateta, bu son yılın iptal edilmesini istiyor.

Fransız golcü, konuyla ilgili FIFA'ya başvurdu. 



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.