Haber Tarihi: 13 Mart 2025 17:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 17:15

Benzine, motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?

Benzine, motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? Küresel petrol piyasalarındaki değişkenlik ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında etkisini sürdürüyor. Son olarak, LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Alınan bilgilere göre bu gece de motorin fiyatında artış yaşanacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel mototin fiyatları...

Benzine, motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?
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Benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleriyle birlikte sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor.

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?

Benzin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,81 TL fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da benzin 45,22 liraya, Ankara'da 45,77 liraya, İzmir'de ise 46,14 liraya yükselmesi bekleniyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 46.56 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT

Olası zamla motorin fiyatı 48.01 TL olacak

Anadolu Yakası

Benzin: 46.27 TL/LT
Motorin: 46.44 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT

Olası zamla motorin fiyatı 47.89 TL olacak.

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 47.26 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT

Olası zamla motorin fiyatı 8.71 TLolacak.

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 47.63 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT

Olası zamla motorin fiyatı 49.08 TL olacak.
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