Benzine, motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleriyle birlikte sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor.



Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?



Benzin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,81 TL fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da benzin 45,22 liraya, Ankara'da 45,77 liraya, İzmir'de ise 46,14 liraya yükselmesi bekleniyor.



İstanbul akaryakıt fiyatları



Avrupa Yakası



Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin: 46.56 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT



Olası zamla motorin fiyatı 48.01 TL olacak



Anadolu Yakası



Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin: 46.44 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT



Olası zamla motorin fiyatı 47.89 TL olacak.



Ankara akaryakıt fiyatları



Benzin: 46.97 TL/LT

Motorin: 47.26 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT



Olası zamla motorin fiyatı 8.71 TLolacak.



İzmir akaryakıt fiyatları



Benzin: 47.35 TL/LT

Motorin: 47.63 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT



Olası zamla motorin fiyatı 49.08 TL olacak.

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