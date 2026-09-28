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Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!

Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sarı lacivertli ekibin başkanı Aziz Yıldırım, üniversite ve ada projelerini açıklamıştı. Galatasaray'dan söz konusu projelere gönderme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylï¿½l 2026 10:29 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylï¿½l 2026 10:44
Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!
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Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sarı lacivertli ekibin başkanı Aziz Yıldırım'ın, üniversite ve ada sözlerine Galatasaray'dan gönderme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı kırmızılı ekip, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Adası'nı paylaşarak Aziz Yıldırım'a gönderme paylaşımı yaptı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongrede "Cumhurbaşkanımız, 'Üniversiteyi niye bu kadar istiyorsunuz?' dedi. 'Camia istiyor. Karşı tarafın okulu var, bizim niye yok meselesi' dedim. Fenerbahçe'nin malına çökme var çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez." ifadelerini kullanmıştı. Ada içinse Muğla'nın Milas ilçesinde 1907 konutlu projesini duyuran Aziz Yıldırım 'Fenerbahçe Adası ve Fenerbahçe Marinası yapacağım' dedi.

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