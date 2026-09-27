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Fenerbahçe Tarfin sezona Bahçeşehir mağlubiyetiyle başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyon Fenerbahçe Tarfin, sezonun ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler parkeden 98-83'lük mağlubiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 19:47 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 19:57
Fenerbahçe Tarfin sezona Bahçeşehir mağlubiyetiyle başladı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, son şampiyon Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5

Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-43

3. Periyot: 74-65

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