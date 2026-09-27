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Galatasaray Virgil van Dijk için harekete geçiyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde savunmaya dünyaca ünlü bir takviye yapmak için Virgil van Dijk'i yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 14:09
Haber: Sabah
Galatasaray Virgil van Dijk için harekete geçiyor
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Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde savunma hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, uzun süredir transfer listesinde bulunan Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

OCAK AYINDA TEKLİF

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu için ocak ayında İngiliz kulübünün kapısını çalacak.

Liverpool'un bu sezon düzenli olarak forma verdiği Van Dijk'ı ara transfer döneminde bırakmaya sıcak bakmaması halinde ise sarı-kırmızılıların planı sezon sonuna çevrilecek.

SEZON SONU PLANI DA HAZIR

Van Dijk'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Galatasaray'ın ocak ayından itibaren oyuncuyla gelecek sezon için anlaşma zemini arayabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin önceliğinin transferi kış döneminde tamamlamak olduğu ancak Liverpool'un vereceği kararın süreci belirleyeceği aktarıldı.

6 MAÇIN TAMAMINDA 90 DAKİKA

İlerleyen yaşına rağmen istikrarıyla dikkat çeken Virgil van Dijk, bu sezon Liverpool'un oynadığı 6 resmi karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Hollandalı savunmacının fiziksel durumunu koruması ve düzenli forma giymesi de Galatasaray'ın ilgisinin önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi.

SALAH DETAYI

Virgil van Dijk ile Muhammed Salah, Liverpool'da 8 sezon birlikte forma giydi.

Van Dijk'ın Salah'ın ayrılığının ardından eski takım arkadaşını özlediğini dile getirdiği belirtilirken, Salah'ın Türkiye'yi tercih etmesinin Hollandalı futbolcunun gelecekte vereceği kararda etkili olabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Van Dijk transferi için ocak ayında ilk somut adımı atmayı planladığı ifade edildi.

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