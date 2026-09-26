Galatasaray lige farklı başladı: Çayırova'ya 23 sayı fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk periyottan itibaren skor üstünlüğünü eline aldı.
İLK YARIYI 14 SAYI FARKLA ÖNDE KAPATTI
Galatasaray MCT Technic, ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 57-43 üstün gitti.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK AZALDI
Çayırova Belediyespor, üçüncü periyotta farkı eriterek skoru 78-73'e getirdi.
Galatasaray MCT Technic ise son çeyrekte yeniden kontrolü ele aldı ve farkı açarak karşılaşmayı 102-79 kazandı.
PIERRE VE SMAILAGIC 16'ŞAR SAYI ATTI
Galatasaray MCT Technic'te Pierre ve Smailagic 16'şar sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu.
Şehmus Hazer 15, Metu 13, Robinson 11, Ballo ve Can Korkmaz 10'ar, Ivanovic 8, Nikolic ise 3 sayı kaydetti.
CRAWFORD 21 SAYIYLA MAÇIN EN SKORERİ
Çayırova Belediyespor'da Crawford 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
White 20, Simmons 14, Gallinat 10, Sulaimon 9, Enes Berkay Taşkıran 3 ve Canberk Kuş 2 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Karşılaşmayı Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetti.
İLK YARIYI 14 SAYI FARKLA ÖNDE KAPATTI
Galatasaray MCT Technic, ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 57-43 üstün gitti.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK AZALDI
Çayırova Belediyespor, üçüncü periyotta farkı eriterek skoru 78-73'e getirdi.
Galatasaray MCT Technic ise son çeyrekte yeniden kontrolü ele aldı ve farkı açarak karşılaşmayı 102-79 kazandı.
PIERRE VE SMAILAGIC 16'ŞAR SAYI ATTI
Galatasaray MCT Technic'te Pierre ve Smailagic 16'şar sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu.
Şehmus Hazer 15, Metu 13, Robinson 11, Ballo ve Can Korkmaz 10'ar, Ivanovic 8, Nikolic ise 3 sayı kaydetti.
CRAWFORD 21 SAYIYLA MAÇIN EN SKORERİ
Çayırova Belediyespor'da Crawford 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
White 20, Simmons 14, Gallinat 10, Sulaimon 9, Enes Berkay Taşkıran 3 ve Canberk Kuş 2 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Karşılaşmayı Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetti.