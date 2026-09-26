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A Milli Takım için iç karartan tahmin!

A Milli Takım'ın yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçlar tamamlanırken, Türkiye'nin çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 9,3 olarak açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 12:13 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 18:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
A Milli Takım için iç karartan tahmin!
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A Milli Takım'ın da yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçlar sona erdi. Grupta kalan maçlar simüle edildi ve Türkiye'nin çeyrek finale kalma ihtimali açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 54. dakikada Kylian Mbappe attığı golle Fransa'ya 1-0 yenildi. Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 1. Grup'ta; Belçika 3 puan ve averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu, aynı puandaki Fransa ise 2. sırada yer aldı. Puansız Türkiye ve İtalya ise sırasıyla 3. ve 4. basamaklarda kaldı.

İlk iki sırada yer alan takımların, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale çıkacağı grupta ilk maçların tamamlanmasının ardından tur atlama olasılıkları da açıklandı.

Football Ranked'a göre; UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki takımların çeyrek finale kalma ihtimalleri şöyle:

1- Fransa: Yüzde 93

2- Belçika: Yüzde 82.2

3- İtalya: Yüzde 15.5

4- Türkiye: Yüzde 9.3

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