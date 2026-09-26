İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş'a mesaj!

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstür öncesinde çalışmalarını sürdürürken Mert Hakan Yandaş için de harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. Deneyimli futbolcu, milli ara sonrasında yeniden takımın formasını giyebilecek.
İsmail Kartal'ın da Mert Hakan Yandaş'ı yaklaşan yoğun fikstürde daha fazla kullanmayı planladığı belirtildi.
KARTAL'DAN "HAZIR OL" MESAJI
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın takıma verilen izinde dahi Samandıra'da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kartal ile Mert Hakan Yandaş arasında özel bir görüşme gerçekleştiği ve deneyimli teknik adamın futbolcusuna "Hazır ol" mesajı verdiği ifade edildi.
Kartal'ın, Mert Hakan için, "Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak" dediği öne sürüldü.
YANDAŞ EKSTRA ÇALIŞACAK
Mert Hakan Yandaş'ın ise bu görüşmenin ardından ekstra çalışma yapacağı ve formayı giymek için sabırsızlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli futbolcunun, cezasının sona ermesiyle birlikte milli ara sonrasında yeniden forma yarışına dahil olması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstür öncesinde çalışmalarını sürdürürken Mert Hakan Yandaş için de harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası sona erdi. Deneyimli futbolcu, milli ara sonrasında yeniden takımın formasını giyebilecek.
İsmail Kartal'ın da Mert Hakan Yandaş'ı yaklaşan yoğun fikstürde daha fazla kullanmayı planladığı belirtildi.
KARTAL'DAN "HAZIR OL" MESAJI
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın takıma verilen izinde dahi Samandıra'da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kartal ile Mert Hakan Yandaş arasında özel bir görüşme gerçekleştiği ve deneyimli teknik adamın futbolcusuna "Hazır ol" mesajı verdiği ifade edildi.
Kartal'ın, Mert Hakan için, "Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak" dediği öne sürüldü.
YANDAŞ EKSTRA ÇALIŞACAK
Mert Hakan Yandaş'ın ise bu görüşmenin ardından ekstra çalışma yapacağı ve formayı giymek için sabırsızlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli futbolcunun, cezasının sona ermesiyle birlikte milli ara sonrasında yeniden forma yarışına dahil olması bekleniyor.