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Arda Güler: "Bugünü unutturacağız!"

A Milli Takım'da Arda Güler, Fransa maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 01:06 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 01:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arda Güler: 'Bugünü unutturacağız!'
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, sonuç sebebiyle üzgün olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti.

A Milli Takım'ın bütün maçlarında taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Güler, "Bizi nerede olursak olalım, Türkiye'de, Avrupa'da, her yerde destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Fransa karşısında kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten milli futbolcu, şunları söyledi:

"Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Birçok sakat oyuncumuz vardı. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Şimdi önemli maçlarımız var, inşallah onları kazanacağız. Bugünü unutturup İtalya karşısında kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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