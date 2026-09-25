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Galatasaraylı Jelert'ten geleceği için açıklama!

Galatasaray'ın Fransız ekibi Le Havre'ye kiraladığı Elias Jelert, Türkiye'deki günleri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 15:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaraylı Jelert'ten geleceği için açıklama!
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FC Kopenhag'da sergilediği performansın ardından Galatasaray'a transfer olan Elias Jelert, Türkiye'deki günleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bold'a konuşan 23 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 35 maçın ardından lig ve kupa şampiyonlukları yaşadığı sezonu unutamadığını söyledi.

"GELECEK YAZ NE OLACAK BİLMİYORUM!"

Elias Jelert geleceği hakkında "Gelecek yaz ne olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. Ama gelecek yaz itibarıyla hâlâ sözleşmemin bitmesine iki yıl kalmış olacak. Dolayısıyla ben hâlâ Galatasaray oyuncusuyum." dedi.

"DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA FAZLA OYNADIM"

Galatasaray'daki ilk sezonunu değerlendiren Jelert, şu ifadeleri kullandı:

"İlk sezon aslında oldukça iyi geçti. Sezon bittikten sonra istatistiklerime baktığımda düşündüğümden daha fazla maçta oynadığımı gördüm. FC Kopenhag'da sürekli forma giyiyordum. Bu nedenle her dakika sahada olmamak benim için yeni bir durumdu."

Genç futbolcu, "Geriye dönüp baktığımda birçok karşılaşmada oynadım ve iki kupa kazandık. Bu nedenle o dönemi güzel hatırlıyorum." diye konuştu.

"KÜLTÜR ŞOKU YAŞADIM"

İstanbul'a alışmasının zaman aldığını dile getiren Jelert, ilk kez ülkesinin dışında yaşamasının kendisi açısından kolay olmadığını belirtti:

"Sanırım bir kültür şoku yaşadım ama bu daha çok saha dışındaydı. İstanbul, Kopenhag'dan çok farklı bir yer. Yurt dışında ilk kez böyle bir deneyim yaşadım. Kopenhag'da her şey güvenliyken bir anda kendimi çok büyük bir şehirde tek başıma buldum. Buna alışmam gerekiyordu. Herkes İngilizce konuşmuyordu ve bu da benim için farklıydı. Ancak İstanbul harika bir şehir. Bütün yazı orada geçirdim ve gerçekten çok güzeldi."

"BASKIYI DENEYİMLEMEK HARİKAYDI"

Galatasaray'da beklentilerin ve rekabetin her zaman yüksek olduğunu vurgulayan Danimarkalı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geriye baktığımda gülümsüyorum. Çok şey öğrendim. Galatasaray'da çok büyük bir baskı var ve bunu deneyimlemek harikaydı. Bunlar, bir futbolcu olarak oynamak isteyeceğiniz büyük maçlar."

SOUTHAMPTON'DA İŞLER DEĞİŞTİ

Galatasaray'daki sezonunun ardından Southampton'a transfer olan Jelert, İngiltere macerasına iyi başladığını ancak yaşadığı sakatlık ve teknik direktör değişikliğinin planlarını etkilediğini anlattı.

"Southampton'da geçirdiğim zamandan genel olarak memnunum. Son bölümde oynamasam da özellikle saha dışında kendimle ilgili çok şey öğrendim. Her şey iyi başlamıştı. Düzenli oynuyor ve iyi performans gösteriyordum. Ardından iyileşmesi beklediğimden uzun süren bir sakatlık yaşadım."

Teknik direktör değişikliğinin ardından forma rekabetinde geri plana düştüğünü söyleyen Jelert, "Antrenör ve sportif direktörle konuştum ancak bu görüşmelerin içeriğini paylaşmak istemiyorum. Söylenenlerle aynı fikirde değildim." ifadelerini kullandı.

"SON DERECE SİNİR BOZUCUYDU"

Uzun süre forma şansı bulamamasının kendisini zorladığını belirten Jelert, bu dönemin gelişimine katkı sağladığını da söyledi:

"Özellikle yurt dışına çıkıp ailenizle ve arkadaşlarınızla vedalaştığınızda oynamak istiyorsunuz. Zaten oraya gitme sebebim de buydu. Oynamadığınız zaman bir şeyleri kaçırdığınızı hissediyorsunuz. Son derece sinir bozucuydu ancak böyle bir durumla nasıl başa çıkmam gerektiği konusunda çok şey öğrendim."

İngiliz futbol kültüründen etkilendiğini dile getiren Jelert, "Stadyumlarda bambaşka bir atmosfer var. Taraftarlar iyi bir mücadeleyi ve güzel golleri seviyor. Futbola bayılıyorlar ve bunun bir parçası olmak büyük bir zevkti." dedi.

Bu sezon kiralık olarak Fransız futboluna adım atan Elias Jelert, yeniden düzenli forma giyerek kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın 2024 yılının Temmuz ayında 9 milyon euroya transfer ettiği Elias Jelert, bu sezon Le Havre'de 4 lig maçında toplam 280 dakika forma giydi.

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