CANLI
12'
Gürcistan
0
Kuzey İrlanda
0
Bugün
21:45
Macaristan
Ukrayna
Bugün
21:45
İtalya
Belçika
Bugün
21:45
Türkiye
Fransa
CANLI
13'
Ermenistan
0
Letonya
0
Bugün
21:45
Karadağ
Güney Kıbrıs
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:30
Girona
Albacete
Bugün
22:00
FC Dordrecht
Almere
Bugün
21:45
Galway United FC
Shelbourne
Bugün
21:45
Raith Rovers
Livingston
Bugün
21:45
Arbroath
Queen's Park
Bugün
21:45
Ayr United
Stenhousemuir
Bugün
21:45
Inverness CT
Greenock Morton
Bugün
BİTTİ
Avustralya
1
Brezilya
1
Bugün
BİTTİ
Hindistan
1
Panama
1
Bugün
BİTTİ
Mozambik
1
Senegal
1
Bugün
BİTTİ
Tanzanya
0
Gine Bissau
2
CANLI
51'
Niger
2
Lesotho
0
CANLI
11'
Togo
0
Burundi
0
CANLI
14'
Malavi
0
Güney Sudan
0
CANLI
14'
Nijerya
0
Madagaskar
0
Bugün
BİTTİ
Sudan
1
Etiyopya
0
CANLI
9'
Ruanda
1
Liberya
0
Bugün
22:00
Mali
Cape Verde
Bugün
22:00
Fas
Gabon
Bugün
22:00
Cezayir
Zambia
Bugün
22:00
Mısır
Angola
Bugün
22:00
Burkina Faso
Benin

Nilüfer Belediyespor Eker yeni sezon için hazır!

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor Eker'in yeni sezon kadrosu düzenlenen organizasyonla tanıtıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 17:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nilüfer Belediyespor Eker yeni sezon için hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor Eker'in kadrosu tanıtıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, sporcuların sağlık sorunu yaşamayacağı bir sezon olmasını diledi.

Sultanlar Ligi'nin önemine dikkati çeken Or, sezon öncesinde ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Geçen yılın da kendileri için kolay olmadığını aktaran Or, şöyle konuştu:

"Geçen sezon çok güzel şeyler yaşadık. Ligin sürprizler takımı olduk. Hiç umulmadık galibiyetler aldık. Bazen de hiç beklemediğimiz mağlubiyetler yaşadık, tabii ki bunlar olabilen şeyler. Bizim geçen yıl olduğu gibi bu seneki en büyük hedefimiz, yine en iyi voleybolu biz oynayalım, sahada en sportmen biz olalım, işimiz voleybol oynamak olsun. Büyük bir hırs içinde olan bir takım oluşturma derdinde değiliz çünkü bizim hedefimiz belli. Türk voleyboluna, gençlere hizmet etmek hedefiyle kurulan bir takımımız var."

Or, bu sezon takımın bir alt lige düşme riski taşımadığına inandığını kaydetti.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Serpil Altun ise kadın sporcuların yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bir kız çocuğunun tribünde bir voleybolcuyu izleyip 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' demesi bizim için kazanılmış en değerli kupalardan birisi." diye konuştu.

Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker de şirket olarak kadınların toplumda, iş hayatında, sosyal hayatta ve sporda daha güçlü ve daha görünür olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü için son derece faydalı ve gerekli olduğuna inandıklarını vurgulayan Eker, "O yüzden sizin formanızda Eker ismini görmek bizim için sadece bir sponsorluk değil, inandığımız değerleri sonuna kadar gösterebildiğimiz değerli bir alan." ifadelerini kullandı.

Durmaz: "Genç, enerjik ve dinç bir takımız"

Takımın başantrenörü Gökhan Durmaz, geçen sene güzel bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, özellikle bu sahada oynadıkları maçlarda güzel bir voleybol seyrettirdiklerini ifade etti.

Bu sezon geçen yıldan birçok oyuncuyu kadrolarında tuttuklarını belirten Durmaz, "Genç, enerjik ve dinç bir takımız. Bu sezon beklentimiz iyi voleybolu hissettirmek, göstermek. Bu süreçteki destekleri için başta Eker olmak üzere yönetimimize teşekkür ederiz. Umarım tekrardan aynı iyi voleybolu, güzel voleybolu bu sahada sizlere seyrettirebiliriz." diye konuştu.

Takım kaptanı Buse Pehlivan da geçen sene güzel işler yaptıklarını, bu sezon daha güzel işlere imza atmayı umduklarını dile getirdi.

Programda teknik kadro, kulüp yöneticileri ve oyuncular yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.