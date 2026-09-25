Nilüfer Belediyespor Eker yeni sezon için hazır!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor Eker'in kadrosu tanıtıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, sporcuların sağlık sorunu yaşamayacağı bir sezon olmasını diledi.
Sultanlar Ligi'nin önemine dikkati çeken Or, sezon öncesinde ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.
Geçen yılın da kendileri için kolay olmadığını aktaran Or, şöyle konuştu:
"Geçen sezon çok güzel şeyler yaşadık. Ligin sürprizler takımı olduk. Hiç umulmadık galibiyetler aldık. Bazen de hiç beklemediğimiz mağlubiyetler yaşadık, tabii ki bunlar olabilen şeyler. Bizim geçen yıl olduğu gibi bu seneki en büyük hedefimiz, yine en iyi voleybolu biz oynayalım, sahada en sportmen biz olalım, işimiz voleybol oynamak olsun. Büyük bir hırs içinde olan bir takım oluşturma derdinde değiliz çünkü bizim hedefimiz belli. Türk voleyboluna, gençlere hizmet etmek hedefiyle kurulan bir takımımız var."
Or, bu sezon takımın bir alt lige düşme riski taşımadığına inandığını kaydetti.
Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Serpil Altun ise kadın sporcuların yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bir kız çocuğunun tribünde bir voleybolcuyu izleyip 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' demesi bizim için kazanılmış en değerli kupalardan birisi." diye konuştu.
Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker de şirket olarak kadınların toplumda, iş hayatında, sosyal hayatta ve sporda daha güçlü ve daha görünür olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü için son derece faydalı ve gerekli olduğuna inandıklarını vurgulayan Eker, "O yüzden sizin formanızda Eker ismini görmek bizim için sadece bir sponsorluk değil, inandığımız değerleri sonuna kadar gösterebildiğimiz değerli bir alan." ifadelerini kullandı.
Durmaz: "Genç, enerjik ve dinç bir takımız"
Takımın başantrenörü Gökhan Durmaz, geçen sene güzel bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, özellikle bu sahada oynadıkları maçlarda güzel bir voleybol seyrettirdiklerini ifade etti.
Bu sezon geçen yıldan birçok oyuncuyu kadrolarında tuttuklarını belirten Durmaz, "Genç, enerjik ve dinç bir takımız. Bu sezon beklentimiz iyi voleybolu hissettirmek, göstermek. Bu süreçteki destekleri için başta Eker olmak üzere yönetimimize teşekkür ederiz. Umarım tekrardan aynı iyi voleybolu, güzel voleybolu bu sahada sizlere seyrettirebiliriz." diye konuştu.
Takım kaptanı Buse Pehlivan da geçen sene güzel işler yaptıklarını, bu sezon daha güzel işlere imza atmayı umduklarını dile getirdi.
Programda teknik kadro, kulüp yöneticileri ve oyuncular yer aldı.
Sultanlar Ligi'nin önemine dikkati çeken Or, sezon öncesinde ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.
Geçen yılın da kendileri için kolay olmadığını aktaran Or, şöyle konuştu:
"Geçen sezon çok güzel şeyler yaşadık. Ligin sürprizler takımı olduk. Hiç umulmadık galibiyetler aldık. Bazen de hiç beklemediğimiz mağlubiyetler yaşadık, tabii ki bunlar olabilen şeyler. Bizim geçen yıl olduğu gibi bu seneki en büyük hedefimiz, yine en iyi voleybolu biz oynayalım, sahada en sportmen biz olalım, işimiz voleybol oynamak olsun. Büyük bir hırs içinde olan bir takım oluşturma derdinde değiliz çünkü bizim hedefimiz belli. Türk voleyboluna, gençlere hizmet etmek hedefiyle kurulan bir takımımız var."
Or, bu sezon takımın bir alt lige düşme riski taşımadığına inandığını kaydetti.
Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Serpil Altun ise kadın sporcuların yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bir kız çocuğunun tribünde bir voleybolcuyu izleyip 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' demesi bizim için kazanılmış en değerli kupalardan birisi." diye konuştu.
Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker de şirket olarak kadınların toplumda, iş hayatında, sosyal hayatta ve sporda daha güçlü ve daha görünür olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü için son derece faydalı ve gerekli olduğuna inandıklarını vurgulayan Eker, "O yüzden sizin formanızda Eker ismini görmek bizim için sadece bir sponsorluk değil, inandığımız değerleri sonuna kadar gösterebildiğimiz değerli bir alan." ifadelerini kullandı.
Durmaz: "Genç, enerjik ve dinç bir takımız"
Takımın başantrenörü Gökhan Durmaz, geçen sene güzel bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, özellikle bu sahada oynadıkları maçlarda güzel bir voleybol seyrettirdiklerini ifade etti.
Bu sezon geçen yıldan birçok oyuncuyu kadrolarında tuttuklarını belirten Durmaz, "Genç, enerjik ve dinç bir takımız. Bu sezon beklentimiz iyi voleybolu hissettirmek, göstermek. Bu süreçteki destekleri için başta Eker olmak üzere yönetimimize teşekkür ederiz. Umarım tekrardan aynı iyi voleybolu, güzel voleybolu bu sahada sizlere seyrettirebiliriz." diye konuştu.
Takım kaptanı Buse Pehlivan da geçen sene güzel işler yaptıklarını, bu sezon daha güzel işlere imza atmayı umduklarını dile getirdi.
Programda teknik kadro, kulüp yöneticileri ve oyuncular yer aldı.