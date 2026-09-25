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Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılıların futbolcusu Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylï¿½l 2026 18:02 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylï¿½l 2026 18:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın PFDK sevklerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyondan yapılan açıklamaya göre Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Sarı-kırmızılıların futbolcusu Lesley Ugochukwu ise kural dışı hareketiyle nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun konu hakkında yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

''GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu LESLEY CHIMUANYA UGOCHUKWU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

Federasyon aynı zamanda Beşiktaş kulübü başkanı Serdal Adalı ile Trabzonspor kulübü başkanı Ertuğrul Doğan'ı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

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