Deportivo'yu yıkan haber: Aubameyang

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da Pierre-Emerick Aubameyang'ın sağ dizindeki dış menisküs sorunu nedeniyle ameliyat edilmesine karar verildi. Gabonlu forvetin yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun ilk yedi haftasında beş gol atan ve takımının en skorer oyuncusu olan Aubameyang, sakatlığını Riazor'da Betis'e karşı oynanan son lig maçında yaşadı.
AMELİYAT MADRID'DE YAPILACAK
Son saatlerde yapılan görüntüleme tetkikleri, sakatlığın ciddi olduğunu ortaya koydu. Aubameyang, Madrid'deki Centro Olympia'da travmatoloji uzmanı Manuel Leyes tarafından ameliyat edilecek.
Deneyimli futbolcunun perşembe günü hastaneden taburcu edilerek iyileşme sürecine başlamak üzere A Coruña'ya dönmesi planlanıyor. Takımla antrenmanlara ne zaman katılacağı ise tedavisinin seyrine göre belli olacak.
AMELİYAT MADRID'DE YAPILACAK
Son saatlerde yapılan görüntüleme tetkikleri, sakatlığın ciddi olduğunu ortaya koydu. Aubameyang, Madrid'deki Centro Olympia'da travmatoloji uzmanı Manuel Leyes tarafından ameliyat edilecek.
Deneyimli futbolcunun perşembe günü hastaneden taburcu edilerek iyileşme sürecine başlamak üzere A Coruña'ya dönmesi planlanıyor. Takımla antrenmanlara ne zaman katılacağı ise tedavisinin seyrine göre belli olacak.