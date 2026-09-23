Safonov'dan Batrakov'a Galatasaray öncesi mesaj

Paris Saint-Germain'in Rus kalecisi Matvey Safonov, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Aleksey Batrakov hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takım kampında konuşan Safonov, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'da zamanla daha iyi performans göstereceğini söyledi.
"SABIRLI OLALIM"
Batrakov'un yeni takımına alışması gerektiğini belirten Safonov, "Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence Galatasaray'da oynamaktan keyif alacaktır ve yeteneklerini gösterirse orada kendisine bir yer bulacaktır. Bundan eminim." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN KADROSUNA BAKTIM"
Galatasaray'ın kadrosuna da değinen Rus kaleci, "Galatasaray'ın kadrosuna baktım; orada yaratıcı oyuncular var. Orası da ilgisini çekiyordur." dedi.
Safonov, Şampiyonlar Ligi'nde Batrakov ile karşı karşıya geleceklerini de hatırlatarak, "Şampiyonlar Ligi'nde onunla karşılıklı oynayacağız ama asıl önemli olan, o zamana kadar bu maçta oynayacağını kanıtlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.
27 OCAK'TA KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar ile Fransız ekibi, 27 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Safonov ile Batrakov'un da Şampiyonlar Ligi'nde rakip olarak karşılaşmasına sahne olacak.
"SABIRLI OLALIM"
Batrakov'un yeni takımına alışması gerektiğini belirten Safonov, "Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence Galatasaray'da oynamaktan keyif alacaktır ve yeteneklerini gösterirse orada kendisine bir yer bulacaktır. Bundan eminim." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'IN KADROSUNA BAKTIM"
Galatasaray'ın kadrosuna da değinen Rus kaleci, "Galatasaray'ın kadrosuna baktım; orada yaratıcı oyuncular var. Orası da ilgisini çekiyordur." dedi.
Safonov, Şampiyonlar Ligi'nde Batrakov ile karşı karşıya geleceklerini de hatırlatarak, "Şampiyonlar Ligi'nde onunla karşılıklı oynayacağız ama asıl önemli olan, o zamana kadar bu maçta oynayacağını kanıtlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.
27 OCAK'TA KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar ile Fransız ekibi, 27 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Safonov ile Batrakov'un da Şampiyonlar Ligi'nde rakip olarak karşılaşmasına sahne olacak.