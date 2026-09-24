Fenerbahçe'den ocak ayında dev hamle! 3 isim...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmaların başladığı ve sarı-lacivertli yönetimin orta saha takviyesine öncelik verdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LİSTEDE 3 İSİM VAR
Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'nin, ocak ayında bu bölgeye transfer yapmayı planladığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin listesinde ise 3 futbolcunun öne çıktığı belirtildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nu gündeminde tutmaya devam ettiği ve milli futbolcu için ocak ayında yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü.
YASİN AYARİ VE MILTON DELGADO
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin orta saha listesindeki diğer isimler ise Yasin Ayari ve Milton Delgado.
Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Kojo Oppong, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'nin, ocak ayında bu bölgeye transfer yapmayı planladığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin listesinde ise 3 futbolcunun öne çıktığı belirtildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nu gündeminde tutmaya devam ettiği ve milli futbolcu için ocak ayında yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü.
YASİN AYARİ VE MILTON DELGADO
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin orta saha listesindeki diğer isimler ise Yasin Ayari ve Milton Delgado.
Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Kojo Oppong, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi isimleri kadrosuna katmıştı.