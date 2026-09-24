Boks tarihinin dev randevusu: Fury ile Joshua'nın maç tarihi açıklandı!

Boks dünyasının uzun süredir beklediği Tyson Fury-Anthony Joshua karşılaşması resmiyet kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ağır sıkletin iki eski dünya şampiyonu, 11 Aralık 2026 Cuma günü Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Principality Stadium'da kozlarını paylaşacak. Yaklaşık 80 bin seyirci kapasiteli stadyumda düzenlenecek organizasyon, dünya genelinde Netflix üzerinden canlı yayımlanacak.
"KONUŞMA ZAMANI BİTTİ"
Dev karşılaşmanın duyurusunu yapan *Turki Alalshikh, "Bu maçı 15 yıldır kimse gerçekleştiremedi. Fury-Joshua karşılaşmasının İngiliz boksseverlere söz verdiğim gibi Birleşik Krallık'ta yapılacağını artık doğrulayabilirim. Konuşma zamanı bitti." ifadelerini kullandı.
Fury ile Joshua, organizasyon öncesindeki ilk büyük yüzleşmelerini 30 Eylül'de Londra'da düzenlenecek basın toplantısında yaşayacak.
TOPLAM 66 GALİBİYET, 52 NAKAVT
Kariyerinde WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğuna ulaşan Tyson Fury, profesyonel ringlerde çıktığı 39 karşılaşmada 36 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.
WBA, IBF ve WBO kemerlerini taşıyan Anthony Joshua ise 34 profesyonel maçta 30 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. İki İngiliz boksör, toplamda 66 galibiyet ve 52 nakavtlık etkileyici bir kariyer bilançosuyla ringe çıkacak.
YILLAR SÜREN BEKLEYİŞ SONA ERİYOR
İki taraf arasında geçmişte birçok kez görüşme yapılmasına rağmen karşılaşma; yayın hakları, maçın düzenleneceği ülke ve sözleşme şartları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle hayata geçirilememişti.
Son görüşmelerde New York'taki Madison Square Garden da seçenekler arasında yer aldı. Ancak Joshua cephesinin mücadelenin Birleşik Krallık'ta yapılması yönündeki ısrarının ardından Cardiff üzerinde anlaşmaya varıldı.
Bir dünya şampiyonluk kemerinden çok kariyer mirasının ve İngiliz ağır sıklet boksundaki üstünlüğün ortaya konacağı mücadele, şimdiden boks tarihinin en büyük Britanya derbilerinden biri olarak gösteriliyor.
Gecenin ana maçının kesin başlama saati ve alt müsabakaların yer alacağı kart ise daha sonra açıklanacak.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda bakan rütbesiyle danışmanlık yapan Turki Alalshikh, aynı zamanda ülkenin Genel Eğlence Otoritesi ile Suudi Arabistan Boks Federasyonu'nun başkanlığını yürütüyor.
Son yıllarda dünya boksunun en etkili isimlerinden biri haline gelen Alalshikh; Riyad Sezonu kapsamında düzenlenen büyük organizasyonların yanı sıra Tyson Fury-Oleksandr Usyk, Anthony Joshua-Francis Ngannou ve Artur Beterbiev-Dmitry Bivol gibi önemli karşılaşmaların hayata geçirilmesinde başrol oynadı. Köklü boks yayını The Ring'i de bünyesine katan Alalshikh, Fury-Joshua organizasyonunun gerçekleşmesini sağlayan isim oldu.
"KONUŞMA ZAMANI BİTTİ"
Dev karşılaşmanın duyurusunu yapan *Turki Alalshikh, "Bu maçı 15 yıldır kimse gerçekleştiremedi. Fury-Joshua karşılaşmasının İngiliz boksseverlere söz verdiğim gibi Birleşik Krallık'ta yapılacağını artık doğrulayabilirim. Konuşma zamanı bitti." ifadelerini kullandı.
Fury ile Joshua, organizasyon öncesindeki ilk büyük yüzleşmelerini 30 Eylül'de Londra'da düzenlenecek basın toplantısında yaşayacak.
TOPLAM 66 GALİBİYET, 52 NAKAVT
Kariyerinde WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğuna ulaşan Tyson Fury, profesyonel ringlerde çıktığı 39 karşılaşmada 36 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.
WBA, IBF ve WBO kemerlerini taşıyan Anthony Joshua ise 34 profesyonel maçta 30 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. İki İngiliz boksör, toplamda 66 galibiyet ve 52 nakavtlık etkileyici bir kariyer bilançosuyla ringe çıkacak.
YILLAR SÜREN BEKLEYİŞ SONA ERİYOR
İki taraf arasında geçmişte birçok kez görüşme yapılmasına rağmen karşılaşma; yayın hakları, maçın düzenleneceği ülke ve sözleşme şartları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle hayata geçirilememişti.
Son görüşmelerde New York'taki Madison Square Garden da seçenekler arasında yer aldı. Ancak Joshua cephesinin mücadelenin Birleşik Krallık'ta yapılması yönündeki ısrarının ardından Cardiff üzerinde anlaşmaya varıldı.
Bir dünya şampiyonluk kemerinden çok kariyer mirasının ve İngiliz ağır sıklet boksundaki üstünlüğün ortaya konacağı mücadele, şimdiden boks tarihinin en büyük Britanya derbilerinden biri olarak gösteriliyor.
Gecenin ana maçının kesin başlama saati ve alt müsabakaların yer alacağı kart ise daha sonra açıklanacak.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda bakan rütbesiyle danışmanlık yapan Turki Alalshikh, aynı zamanda ülkenin Genel Eğlence Otoritesi ile Suudi Arabistan Boks Federasyonu'nun başkanlığını yürütüyor.
Son yıllarda dünya boksunun en etkili isimlerinden biri haline gelen Alalshikh; Riyad Sezonu kapsamında düzenlenen büyük organizasyonların yanı sıra Tyson Fury-Oleksandr Usyk, Anthony Joshua-Francis Ngannou ve Artur Beterbiev-Dmitry Bivol gibi önemli karşılaşmaların hayata geçirilmesinde başrol oynadı. Köklü boks yayını The Ring'i de bünyesine katan Alalshikh, Fury-Joshua organizasyonunun gerçekleşmesini sağlayan isim oldu.