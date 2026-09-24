Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe'nin son durumunu açıkladı!

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de oynanacak Türkiye maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Efsan isim Zidane, grip belirtileri nedeniyle dün antrenmana çıkamayan Kylian Mbappe'nin son durumu hakkında da bilgi verdi.
Zidane açıklamasında, "Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Efsan isim Zidane, grip belirtileri nedeniyle dün antrenmana çıkamayan Kylian Mbappe'nin son durumu hakkında da bilgi verdi.
Zidane açıklamasında, "Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.