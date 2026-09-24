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Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe'nin son durumunu açıkladı!

Türkiye maçı öncesi Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, grip belirtileri nedeniyle dün antrenmana çıkamayan Kylian Mbappe'nin son durumunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 19:11
Haber: Sporx.com
Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe'nin son durumunu açıkladı!
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Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de oynanacak Türkiye maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Efsan isim Zidane, grip belirtileri nedeniyle dün antrenmana çıkamayan Kylian Mbappe'nin son durumu hakkında da bilgi verdi.

Zidane açıklamasında, "Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
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