Frederico Varandas'tan Galatasaray sözleri!

Sporting Başkanı Frederico Varandas, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Portekiz'de düzenlenen Portugal Football Summit'te konuşan Varandas, teknik direktör Rui Borges'e yönelik eleştirilere yanıt verirken Galatasaray karşısındaki galibiyetin önemine de dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"GALATASARAY'I YENDİK"





Galatasaray'ın ekonomik gücüne dikkat çeken Varandas, Sporting'in elde ettiği galibiyetin küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.





Varandas, "Türkiye'de 4 kez üst üste şampiyon olan; Manchester City'den, Bayern Münih'ten oyuncular transfer edebilen ve bizim maaş bütçemizin üç katına sahip bir takımı yendik." ifadelerini kullandı.





Sporting Başkanı, ardından Galatasaray'a yönelik dikkat çeken bir göndermede bulundu:



"Ama birileri Galatasaray'ı uyarsın(!) çünkü onlar kaybettik sanıyor ama burada bizim ülkemizde kaybetmişiz gibi anlatılıyor."





"3 PUAN VE 2,1 MİLYON EURO KAZANDIK"





Rui Borges'in görevine devam etmesi nedeniyle yapılan eleştirilere de değinen Varandas, teknik direktör değerlendirmesinin yalnızca sonuçlar üzerinden yapılmaması gerektiğini söyledi.





Varandas, "'Kazanamayan bir teknik direktörü nasıl takımda tutuyorum?' diye soruyorlar. Biz üç puan ve 2,1 milyon euro kazandık. Bir teknik direktörün performansının birçok farklı boyutu vardır." dedi.





"80 MİLYON EUROLUK GELİR SAĞLADI"





Sporting'in geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasına da değinen Varandas, bu başarının yeterince değer görmediğini savundu.





Varandas, "Geçen sezonki gibi, Sporting'in ligde 2. sırada tamamladığı bir sezon konuşulduğunda, sanki bu küçük bir ayrıntıymış, dipnotmuş gibi ele alınıyor. Oysa bu, çok 'medyatik' bir teknik direktörün başarısıydı ve kulübe 80 milyon euroluk bir gelir sağladı." ifadelerini kullandı.





"ŞAMPİYONLAR LİGİ 40 MİLYON EURO NET GELİR"





Şampiyonlar Ligi'nin Sporting için önemine de vurgu yapan Varandas, organizasyonun kulübe sağladığı ekonomik katkıya dikkat çekti.





Sporting Başkanı, "Şampiyonlar Ligi, 40 milyon euro net gelir anlamına geliyor." dedi.



Varandas ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmayı herhangi bir Portekiz Kupası'na değişmem. Seçim yapmam gerekse, bunu seçerdim." ifadelerini kullandı.



