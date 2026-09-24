Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu için karar!

Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceği yeniden gündeme geldi.
Yaz transfer döneminde Samsunspor'a transferi gerçekleşmeyen genç forvet, takımda kalmasına rağmen beklediği forma şansını bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEVRE ARASI YOLCU
Bu sezon yalnızca 7 dakika süre alan ve Süper Lig'de henüz sahaya çıkamayan Hekimoğlu'nun, gelişimini sürdürebilmesi adına ara transfer döneminde kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesinin planlandığı belirtildi.
Nisan 2007 doğumlu futbolcu yaz transfer döneminin son günü imza için Samsun'a gitmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Genç forvet bu sezon Vlahovic, Oh ve Semih Kılıçsoy'un arkasında kaldı.
Yaz transfer döneminde Samsunspor'a transferi gerçekleşmeyen genç forvet, takımda kalmasına rağmen beklediği forma şansını bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEVRE ARASI YOLCU
Bu sezon yalnızca 7 dakika süre alan ve Süper Lig'de henüz sahaya çıkamayan Hekimoğlu'nun, gelişimini sürdürebilmesi adına ara transfer döneminde kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesinin planlandığı belirtildi.
Nisan 2007 doğumlu futbolcu yaz transfer döneminin son günü imza için Samsun'a gitmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Genç forvet bu sezon Vlahovic, Oh ve Semih Kılıçsoy'un arkasında kaldı.