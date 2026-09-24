Golden State Warriors ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdüren Stephen Curry, 18. NBA sezonuna girerken sürecin kendisi için bir dikkat dağıtıcı olmayacağını ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Anthony Slater'a konuşan 38 yaşındaki yıldız, kararını hazır olduğunda vereceğini söyledi:
"Doğru kararı vermek için ihtiyaç duyduğum bütün bilgilere sahip olduğumda, zamanı da gelecektir. Takımla karşılıklı görüşmelerimiz çok iyi ilerledi. İmza atmazsam bu durum oyunumu etkilemeyecek ya da üzerimde bir yük oluşturmayacak. Kararımı hazır olduğumda vereceğim."
Curry'nin Ağustos 2024'te imzaladığı bir yıllık, 62,6 milyon dolarlık sözleşme uzatması gelecek sezonun sonunda bitecek. İki yıl için 136,7 milyon dolara kadar çıkabilecek yeni bir uzatma imzalama hakkı bulunan Curry, Warriors ile henüz anlaşmaya varmadı.
"Ortada herhangi bir drama olmasını istemiyorum. Konuşulacak bir mesele hâline gelmesini de. Bu takım rekabetçi olup kazanmaya odaklanmalı."
Tarafların, Curry'nin beklentilerini karşılayıp kulübe mali esneklik de sağlayabilecek farklı sözleşme seçeneklerini görüştüğü bildiriliyor. Jimmy Butler'ın çapraz bağ sakatlığından dönüşünü bekleyen Warriors için bu esneklik, gelecek yaz kadroyu güçlendirme imkânı yaratabilir.
Curry, "Gerektiğinde hamle yapabilmek için takımın esnekliği olmalı. Bunları da hesaba katıyoruz. Benim için bilgi sahibi olmak ve sabırlı davranmak önemli. Kariyerimde bulunduğum nokta, takımın mevcut hâli ve kazanma isteğimiz düşünüldüğünde alışılmadık bir durumun içindeyiz" dedi.
"Doğru kararı vermek için ihtiyaç duyduğum bütün bilgilere sahip olduğumda, zamanı da gelecektir. Takımla karşılıklı görüşmelerimiz çok iyi ilerledi. İmza atmazsam bu durum oyunumu etkilemeyecek ya da üzerimde bir yük oluşturmayacak. Kararımı hazır olduğumda vereceğim."
Curry'nin Ağustos 2024'te imzaladığı bir yıllık, 62,6 milyon dolarlık sözleşme uzatması gelecek sezonun sonunda bitecek. İki yıl için 136,7 milyon dolara kadar çıkabilecek yeni bir uzatma imzalama hakkı bulunan Curry, Warriors ile henüz anlaşmaya varmadı.
"Ortada herhangi bir drama olmasını istemiyorum. Konuşulacak bir mesele hâline gelmesini de. Bu takım rekabetçi olup kazanmaya odaklanmalı."
Tarafların, Curry'nin beklentilerini karşılayıp kulübe mali esneklik de sağlayabilecek farklı sözleşme seçeneklerini görüştüğü bildiriliyor. Jimmy Butler'ın çapraz bağ sakatlığından dönüşünü bekleyen Warriors için bu esneklik, gelecek yaz kadroyu güçlendirme imkânı yaratabilir.
Curry, "Gerektiğinde hamle yapabilmek için takımın esnekliği olmalı. Bunları da hesaba katıyoruz. Benim için bilgi sahibi olmak ve sabırlı davranmak önemli. Kariyerimde bulunduğum nokta, takımın mevcut hâli ve kazanma isteğimiz düşünüldüğünde alışılmadık bir durumun içindeyiz" dedi.