Fenerbahçe'de Asensio sevinci! Rize maçına hazırlanıyor

Sakatlığı nedeniyle 5 resmi maçı kaçıran Marco Asensio'nun milli ara sonrası Çaykur Rizespor maçında daha fazla süre alması bekleniyor. Fenerbahçe'yi ise 22 günde 6 maçlık yoğun bir fikstür bekliyor.

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calendar 24 Eylül 2026 08:31 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 08:32
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Asensio sevinci! Rize maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun dönüşü için geri sayım başladı.

22 Ağustos'taki Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından 5 resmi karşılaşmayı kaçıran İspanyol yıldız, 28 gün sonra Eyüpspor mücadelesinde yeniden kadroya döndü ancak riske edilmedi. Teknik direktör İsmail Kartal, ihtiyaç halinde Asensio'ya yaklaşık 20 dakika vermeyi planladıklarını fakat maçın farklı skora gitmesiyle bu düşünceden vazgeçtiklerini açıklamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RİZESPOR MAÇINDA SAHALARA DÖNÜYOR

Sarı-Lacivertliler'de 10 numaranın asıl dönüşünün Rizespor karşılaşmasında olması bekleniyor. Kartal'ın oyun kurulumunda ve hücumdaki pas trafiğinde Asensio'ya büyük önem verdiği biliniyor. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce İspanyol futbolcu için "Çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon 7 resmi maçta 1 gol ve 1 asist üreten Asensio'nun, ara sonrasında fiziksel olarak daha hazır biçimde takıma dönmesi hedefleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR

Bu arada Fenerbahçe'yi millî maç arası sonrasında kritik bir ekim ayı bekliyor. Kanarya, 10 Ekim'de Rizespor deplasmanıyla başlayacak süreçte 22 gün içinde 6 resmi maça çıkacak. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin iç içe geçtiği yoğun fikstürde hedef, mümkün olan en yüksek puanı toplamak. Fenerbahçe, 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak, 17 Ekim'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Ardından 20 Ekim'de Slavia Prag ile Kadıköy'de karşılaşacak. Sarı-lacivertliler için ayın en dikkat çekici sınavlarından biri 26 Ekim'de Galatasaray deplasmanında oynanacak derbi olacak. Ekim mesaisi 31 Ekim'de Göztepe maçıyla tamamlanacak.

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