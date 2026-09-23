Serdal Adalı'dan Vlahovic açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a yaptığı açıklamalarda Dusan Vlahovic transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vlahovic'in transferi için başından beri kararlı olduklarını belirten Adalı, "Vlahovic transferi, biz listeleri hocayla, Italiano'yla paylaştığımızda Vlahovic için, 'Ya bu biraz zaman alır' dedi. Dedim ki, 'Ben bekleyeceğim.' Biz eğer bir santrfor alacaksak bunu alalım, başka kimseye de bakmayalım." dedi.
"BEN NE İSTİYORSA VERECEĞİM"
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transfer sürecinde önemli rol oynadığını belirten Adalı, "Italiano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj oldu. Ben ilk oturduğumda, 'Ya bu biraz zaman alır, biraz da maliyetleri falan.' 'Hocam, sen ikna et, ben ne istiyorsa vereceğim o parayı' dedim." ifadelerini kullandı.
"TEKLİF GELMEYEN KULÜP KALMADI"
Transfer görüşmelerinin uzun sürmesinin nedenlerini de anlatan Adalı, "Zaman aldı. Teklif gelmeyen kulüp de kalmadı Dusan'a. Her gelen teklif bizi üç gün, beş gün ileriye attı. Juventus hiçbir zaman masadan kalkmadı. Son dakikaya kadar, son haftaya kadar." şeklinde konuştu.
Vlahovic'in geleceğine dair hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirten Adalı, "Ben çok umutluydum geleceğinden. En son zaten Belgrad'da oturup kendiyle konuştuktan sonra ertesi gün de bindik geldik herhalde." dedi.
"BEN NE İSTİYORSA VERECEĞİM"
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transfer sürecinde önemli rol oynadığını belirten Adalı, "Italiano'nun hoca olarak bizde olması müthiş bir avantaj oldu. Ben ilk oturduğumda, 'Ya bu biraz zaman alır, biraz da maliyetleri falan.' 'Hocam, sen ikna et, ben ne istiyorsa vereceğim o parayı' dedim." ifadelerini kullandı.
"TEKLİF GELMEYEN KULÜP KALMADI"
Transfer görüşmelerinin uzun sürmesinin nedenlerini de anlatan Adalı, "Zaman aldı. Teklif gelmeyen kulüp de kalmadı Dusan'a. Her gelen teklif bizi üç gün, beş gün ileriye attı. Juventus hiçbir zaman masadan kalkmadı. Son dakikaya kadar, son haftaya kadar." şeklinde konuştu.
Vlahovic'in geleceğine dair hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirten Adalı, "Ben çok umutluydum geleceğinden. En son zaten Belgrad'da oturup kendiyle konuştuktan sonra ertesi gün de bindik geldik herhalde." dedi.