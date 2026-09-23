Kerr'den Draymond'a yeni talimat: "Daha çok üçlük, daha az top kaybı"

Draymond Green, Warriors koçu Steve Kerr'ün kendisinden daha fazla üçlük denemesini istediğini söyledi. Green'e göre Kerr, kendisi ve Stephen Curry'nin top kayıpları konusunda eskisi kadar tolerans görmeyeceğini de açıkça belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Eylül 2026 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kerr'den Draymond'a yeni talimat: 'Daha çok üçlük, daha az top kaybı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Draymond Green, Warriors koçu Steve Kerr'ün kendisinden daha fazla üçlük denemesini istediğini söyledi. Green'e göre Kerr, kendisi ve Stephen Curry'nin top kayıpları konusunda eskisi kadar tolerans görmeyeceğini de açıkça belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Podcast'inde konuşan Green, Kerr'ün takım içindeki beklentilerini değiştirdiğini anlattı.

"Kerr eskiden bize, 'Steph ve Draymond diğer herkesten daha fazla top kaybı yapacak, ben de onlara bu konuda alan tanıyacağım,' derdi. Kısa süre önce ise 'Bilginiz olsun, artık diğerlerinden daha fazla top kaybı yapmanıza göz yummayacağım,' dedi," ifadelerini kullandı.

Kerr'ün üç sayı atışlarıyla ilgili sözlerinin de kendisini şaşırttığını belirten Green, "Geçen sezonun sonlarına doğru, kariyerimde ilk kez bana 'Üçlük atmanı istiyorum,' dedi. 'Vay be,' diye düşündüm. İyi şut attığım dönemlerde bile ondan daha önce böyle bir şey duymamıştım," diye konuştu.

Öte yandan NBA yorumcusu Kevin O'Connor, Warriors'ın sezonunun beklendiği gibi gitmemesi hâlinde Green'in takas son tarihine kadar gönderilebileceğini öne sürdü.

Yahoo Live'da konuşan O'Connor, "Takas son tarihine geldiğimizde işlerin zorlaşacağını görmüş olabiliriz. O noktada Draymond'a gerçekten veda edebileceğimizi konuşuyor olabiliriz; takas edilebilir," dedi.

Curry'nin Golden State'ten ayrılmasını beklemediğini vurgulayan O'Connor, Green'in olası ayrılığının ise takımın çekirdeğinde köklü bir değişimin işareti olabileceğini söyledi.

Green, geçen sezon 70 maçta yaklaşık 28 dakika süre alarak 8,3 sayı, 5,6 asist ve 5,5 ribaund ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.