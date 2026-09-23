Draymond Green, Warriors koçu Steve Kerr'ün kendisinden daha fazla üçlük denemesini istediğini söyledi. Green'e göre Kerr, kendisi ve Stephen Curry'nin top kayıpları konusunda eskisi kadar tolerans görmeyeceğini de açıkça belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Podcast'inde konuşan Green, Kerr'ün takım içindeki beklentilerini değiştirdiğini anlattı.
"Kerr eskiden bize, 'Steph ve Draymond diğer herkesten daha fazla top kaybı yapacak, ben de onlara bu konuda alan tanıyacağım,' derdi. Kısa süre önce ise 'Bilginiz olsun, artık diğerlerinden daha fazla top kaybı yapmanıza göz yummayacağım,' dedi," ifadelerini kullandı.
Kerr'ün üç sayı atışlarıyla ilgili sözlerinin de kendisini şaşırttığını belirten Green, "Geçen sezonun sonlarına doğru, kariyerimde ilk kez bana 'Üçlük atmanı istiyorum,' dedi. 'Vay be,' diye düşündüm. İyi şut attığım dönemlerde bile ondan daha önce böyle bir şey duymamıştım," diye konuştu.
Öte yandan NBA yorumcusu Kevin O'Connor, Warriors'ın sezonunun beklendiği gibi gitmemesi hâlinde Green'in takas son tarihine kadar gönderilebileceğini öne sürdü.
Yahoo Live'da konuşan O'Connor, "Takas son tarihine geldiğimizde işlerin zorlaşacağını görmüş olabiliriz. O noktada Draymond'a gerçekten veda edebileceğimizi konuşuyor olabiliriz; takas edilebilir," dedi.
Curry'nin Golden State'ten ayrılmasını beklemediğini vurgulayan O'Connor, Green'in olası ayrılığının ise takımın çekirdeğinde köklü bir değişimin işareti olabileceğini söyledi.
Green, geçen sezon 70 maçta yaklaşık 28 dakika süre alarak 8,3 sayı, 5,6 asist ve 5,5 ribaund ortalamaları yakaladı.
"Kerr eskiden bize, 'Steph ve Draymond diğer herkesten daha fazla top kaybı yapacak, ben de onlara bu konuda alan tanıyacağım,' derdi. Kısa süre önce ise 'Bilginiz olsun, artık diğerlerinden daha fazla top kaybı yapmanıza göz yummayacağım,' dedi," ifadelerini kullandı.
Kerr'ün üç sayı atışlarıyla ilgili sözlerinin de kendisini şaşırttığını belirten Green, "Geçen sezonun sonlarına doğru, kariyerimde ilk kez bana 'Üçlük atmanı istiyorum,' dedi. 'Vay be,' diye düşündüm. İyi şut attığım dönemlerde bile ondan daha önce böyle bir şey duymamıştım," diye konuştu.
Öte yandan NBA yorumcusu Kevin O'Connor, Warriors'ın sezonunun beklendiği gibi gitmemesi hâlinde Green'in takas son tarihine kadar gönderilebileceğini öne sürdü.
Yahoo Live'da konuşan O'Connor, "Takas son tarihine geldiğimizde işlerin zorlaşacağını görmüş olabiliriz. O noktada Draymond'a gerçekten veda edebileceğimizi konuşuyor olabiliriz; takas edilebilir," dedi.
Curry'nin Golden State'ten ayrılmasını beklemediğini vurgulayan O'Connor, Green'in olası ayrılığının ise takımın çekirdeğinde köklü bir değişimin işareti olabileceğini söyledi.
Green, geçen sezon 70 maçta yaklaşık 28 dakika süre alarak 8,3 sayı, 5,6 asist ve 5,5 ribaund ortalamaları yakaladı.