Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün ay-yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak.
A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.