Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım'ın kadrosuna dahil edildi

Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 12:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım'ın kadrosuna dahil edildi
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Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün ay-yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak.

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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