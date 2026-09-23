Tottenham'dan eski başkana dev tazminat!

Tottenham'da Eylül 2025'te sona eren Daniel Levy dönemiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
24 yıl boyunca kulübün yönetimindeki en güçlü isim olan Levy'nin görevden alınmasının ardından yaklaşık 31,5 milyon euro ödeme aldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TAZMİNAT DEĞİL, SÖZLEŞME HAKKI
Söz konusu 31,5 milyon euroluk rakamın klasik anlamda üzerinde uzlaşılmış bir "ayrılık tazminatı" olmadığı belirtildi.
Ödemenin; Levy'nin maaşı, yıllık bonusu ve kulübün uzun vadeli teşvik planındaki hakları dikkate alınarak hesaplandığı ifade edildi.
Yani bu tutarın, sözleşmesinin feshedilmesi halinde devreye giren maddelerin uygulanmasıyla oluştuğu ve taraflar arasında ayrıca yeni bir uzlaşma paketinin bulunmadığı kaydedildi.
Bu ödeme, futbol dünyasında bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemelerinden biri olarak gösteriliyor.
CHELSEA ÖRNEĞİYLE BENZERLİK
Levy'ye yapılan ödemenin büyüklüğü, Chelsea'de Roman Abramovich döneminin sona ermesinin ardından eski yöneticilere verilen ödemelerle karşılaştırıldı.
Chelsea'nin 2023'te yayımlanan hesaplarında, kulübün BlueCo'ya satış süreciyle bağlantılı olarak eski yöneticilere toplam yaklaşık 58 milyon euro ödendiği görülmüştü.
Bu isimler arasında Marina Granovskaia'nın da yaklaşık 40,8 milyon euro ödeme aldığı, ayrıca 1,17 milyon euro tazminat elde ettiği belirtilmişti.
LEVY'NİN YERİNE CHARRINGTON GELDİ
Daniel Levy'nin ayrılığının ardından Tottenham'da yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Peter Charrington geçti.
Charrington, Mart 2025'te Lewis ailesini temsilen Tottenham yönetimine katılmıştı.
Geçtiğimiz sezonun sonunda taraftarlara mektup yazan Charrington, kulübün yeniden yapılanma kararına dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Geçen eylül ayında Tottenham'da köklü bir şeylerin değişmesi gerektiğini kabul ettik. Lewis ailesi devreye girdi ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya onay verdi. Bu karar kolay alınmadı ve belki de daha önce alınmalıydı."
TRANSFER POLİTİKASI DA DEĞİŞTİ
Levy'nin görevden alınmasının ardından Lewis ailesinin kulübe önemli miktarda yatırım yaptığı ifade edildi.
Tottenham, yaz transfer döneminde eski politikasından daha agresif bir yol izledi. Kulüp transfer rekorunu kırarken maaş yapısını da değiştirdi ve kadroya toplam 10 yeni oyuncu kattı.
Buna rağmen sportif sonuçlar istenilen seviyeye ulaşmadı. Tottenham'ın yönetim değişikliğinin ardından oynadığı 37 lig maçında yalnızca 8 galibiyet alabildiği aktarıldı.
LEVY HALA KULÜBÜN ORTAKLARINDAN
Yönetimdeki görevi sona ermesine rağmen Daniel Levy'nin Tottenham'daki ekonomik bağı tamamen kopmuş değil.
Kulübün resmi internet sitesindeki bilgilere göre Levy ailesi, ENIC'in yüzde 27,38'lik hissesini kontrol eden aile fonlarının potansiyel yararlanıcıları arasında yer alıyor.
ENIC'in de Tottenham Hotspur Limited'in yüzde 88,30'una sahip olması nedeniyle Levy'nin dolaylı olarak kulübün yaklaşık yüzde 24'lük bölümünde ekonomik hak sahibi olduğu hesaplanıyor.
Bu oran daha önce yaklaşık yüzde 26 seviyesindeydi ancak yaz aylarındaki sermaye artışıyla payı bir miktar azaldı.
116,6 MİLYON EUROLUK SERMAYE ARTIŞINA KATILMADI
Levy'ye yaz aylarında gerçekleştirilen yaklaşık 116,6 milyon euroluk sermaye artışına katılma fırsatı sunulduğu ancak Ağustos ayındaki son tarihe kadar bu opsiyonu kullanmadığı belirtildi.
Haziran ayında ise Eight Sports Capital Limited adlı şirket, Levy ailesinin ENIC'teki yüzde 24,99'luk payını satın almak için anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Ancak Hong Kong merkezli iş insanı Wing Fai Ng ve ABD'li yatırımcı Brooklyn Earick ile bağlantılı olan bu girişimin tamamlandığına dair henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.
24 yıl boyunca kulübün yönetimindeki en güçlü isim olan Levy'nin görevden alınmasının ardından yaklaşık 31,5 milyon euro ödeme aldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TAZMİNAT DEĞİL, SÖZLEŞME HAKKI
Söz konusu 31,5 milyon euroluk rakamın klasik anlamda üzerinde uzlaşılmış bir "ayrılık tazminatı" olmadığı belirtildi.
Ödemenin; Levy'nin maaşı, yıllık bonusu ve kulübün uzun vadeli teşvik planındaki hakları dikkate alınarak hesaplandığı ifade edildi.
Yani bu tutarın, sözleşmesinin feshedilmesi halinde devreye giren maddelerin uygulanmasıyla oluştuğu ve taraflar arasında ayrıca yeni bir uzlaşma paketinin bulunmadığı kaydedildi.
Bu ödeme, futbol dünyasında bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemelerinden biri olarak gösteriliyor.
CHELSEA ÖRNEĞİYLE BENZERLİK
Levy'ye yapılan ödemenin büyüklüğü, Chelsea'de Roman Abramovich döneminin sona ermesinin ardından eski yöneticilere verilen ödemelerle karşılaştırıldı.
Chelsea'nin 2023'te yayımlanan hesaplarında, kulübün BlueCo'ya satış süreciyle bağlantılı olarak eski yöneticilere toplam yaklaşık 58 milyon euro ödendiği görülmüştü.
Bu isimler arasında Marina Granovskaia'nın da yaklaşık 40,8 milyon euro ödeme aldığı, ayrıca 1,17 milyon euro tazminat elde ettiği belirtilmişti.
LEVY'NİN YERİNE CHARRINGTON GELDİ
Daniel Levy'nin ayrılığının ardından Tottenham'da yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Peter Charrington geçti.
Charrington, Mart 2025'te Lewis ailesini temsilen Tottenham yönetimine katılmıştı.
Geçtiğimiz sezonun sonunda taraftarlara mektup yazan Charrington, kulübün yeniden yapılanma kararına dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Geçen eylül ayında Tottenham'da köklü bir şeylerin değişmesi gerektiğini kabul ettik. Lewis ailesi devreye girdi ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya onay verdi. Bu karar kolay alınmadı ve belki de daha önce alınmalıydı."
TRANSFER POLİTİKASI DA DEĞİŞTİ
Levy'nin görevden alınmasının ardından Lewis ailesinin kulübe önemli miktarda yatırım yaptığı ifade edildi.
Tottenham, yaz transfer döneminde eski politikasından daha agresif bir yol izledi. Kulüp transfer rekorunu kırarken maaş yapısını da değiştirdi ve kadroya toplam 10 yeni oyuncu kattı.
Buna rağmen sportif sonuçlar istenilen seviyeye ulaşmadı. Tottenham'ın yönetim değişikliğinin ardından oynadığı 37 lig maçında yalnızca 8 galibiyet alabildiği aktarıldı.
LEVY HALA KULÜBÜN ORTAKLARINDAN
Yönetimdeki görevi sona ermesine rağmen Daniel Levy'nin Tottenham'daki ekonomik bağı tamamen kopmuş değil.
Kulübün resmi internet sitesindeki bilgilere göre Levy ailesi, ENIC'in yüzde 27,38'lik hissesini kontrol eden aile fonlarının potansiyel yararlanıcıları arasında yer alıyor.
ENIC'in de Tottenham Hotspur Limited'in yüzde 88,30'una sahip olması nedeniyle Levy'nin dolaylı olarak kulübün yaklaşık yüzde 24'lük bölümünde ekonomik hak sahibi olduğu hesaplanıyor.
Bu oran daha önce yaklaşık yüzde 26 seviyesindeydi ancak yaz aylarındaki sermaye artışıyla payı bir miktar azaldı.
116,6 MİLYON EUROLUK SERMAYE ARTIŞINA KATILMADI
Levy'ye yaz aylarında gerçekleştirilen yaklaşık 116,6 milyon euroluk sermaye artışına katılma fırsatı sunulduğu ancak Ağustos ayındaki son tarihe kadar bu opsiyonu kullanmadığı belirtildi.
Haziran ayında ise Eight Sports Capital Limited adlı şirket, Levy ailesinin ENIC'teki yüzde 24,99'luk payını satın almak için anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Ancak Hong Kong merkezli iş insanı Wing Fai Ng ve ABD'li yatırımcı Brooklyn Earick ile bağlantılı olan bu girişimin tamamlandığına dair henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.