Beşiktaş bu transferden vazgeçmiyor!

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verirken genç oyuncular üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-Beyazlılar'ın son olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Mert Kömür'ü gündemine aldığı iddia edildi.
Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için devreye giren kulüpler arasında yer aldı.
20 MİLYON EURO İSTİYORLAR!
Genç futbolcuya Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Avrupa'dan farklı takımların da ilgi gösterdiği belirtildi.
Augsburg'un, Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak pazarlık sürecinde bu rakamın aşağı çekilebileceği ifade edildi.
YAKIN TAKİP SÜRÜYOR
Alman kulübünün, belirli performans bonusları ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif sunulması halinde daha esnek davranabileceği kaydedildi.
Augsburg altyapısından yetişerek A takıma yükselen 21 yaşındaki oyuncu, orta sahadaki teknik kapasitesi ve hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.
Genç futbolcu, bu sezon 4 resmi karşılaşmada görev aldı ve toplam 108 dakika sahada kaldı.
Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için devreye giren kulüpler arasında yer aldı.
20 MİLYON EURO İSTİYORLAR!
Genç futbolcuya Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Avrupa'dan farklı takımların da ilgi gösterdiği belirtildi.
Augsburg'un, Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak pazarlık sürecinde bu rakamın aşağı çekilebileceği ifade edildi.
YAKIN TAKİP SÜRÜYOR
Alman kulübünün, belirli performans bonusları ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif sunulması halinde daha esnek davranabileceği kaydedildi.
Augsburg altyapısından yetişerek A takıma yükselen 21 yaşındaki oyuncu, orta sahadaki teknik kapasitesi ve hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.
Genç futbolcu, bu sezon 4 resmi karşılaşmada görev aldı ve toplam 108 dakika sahada kaldı.