Brighton'dan Arsenal'a pres dersi: Oyunu nasıl bozdular?

Brighton, Arsenal'ı 3-0 mağlup ettiği maçta sadece skorla değil, uyguladığı cesur pres planıyla da dikkat çekti. Fabian Hürzeler'in ekibi, rakibin yerleşik hücumuna karşı adam adama baskıya çıkıp Arsenal'ın alışık olduğu pas düzenini bozmayı başardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Eylül 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Brighton'dan Arsenal'a pres dersi: Oyunu nasıl bozdular?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Brighton
Premier League'de Brighton'ın Arsenal karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından maçın taktik detayları da gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Brighton'ın Arsenal'ın geriden oyun kurulumuna karşı uyguladığı yüksek ve agresif pres oldu. Hürzeler'in takımı, yalnızca rakibin dengesiz yakalandığı anlarda değil, Arsenal topa tamamen yerleşmiş durumdayken de adam adama baskıya gitmeyi tercih etti.

ARSENAL'IN EN GÜÇLÜ YÖNÜNÜ HEDEF ALDI

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, topa sahip olduğu yerleşik hücumlarda orta saha oyuncularını savunma hattına yaklaştırarak ilk bölgede sayısal üstünlük yaratmayı seviyor.

Declan Rice ve Martin Odegaard gibi isimlerin geriye gelmesi, Arsenal'ın rakibin ilk pres hattını aşmasına ve oyunu kontrollü şekilde rakip yarı sahaya taşımasına yardımcı oluyor.

Bu yapı, Arsenal'ın rakibini adım adım kendi ceza sahasına doğru itmesinde önemli rol oynuyor. Top bir kanattan diğerine taşındıkça savunma bloğu geri çekiliyor ve hücum için daha uygun alanlar ortaya çıkıyor.

Ancak Brighton bu kez Arsenal'a alıştığı rahatlığı vermedi.

BRIGHTON GERİ ÇEKİLMEYİ REDDETTİ

Normal şartlarda birçok takım, rakip yerleşik şekilde topa sahip olduğunda savunma bloğunu geriye çekerek alan savunmasına geçiyor.



Bunun temel nedeni, bu aşamada adam adama baskıya çıkmanın büyük bir risk taşıması. Presin tek noktada kırılması halinde savunma düzeni tamamen bozulabiliyor ve rakibe geniş alanlar bırakılabiliyor.

Brighton ise Arsenal karşısında bu riski göze aldı.

Hürzeler'in oyuncuları, Arsenal'ın rahat şekilde pas yapmasına izin vermek yerine orta saha ve savunma hattından öne çıkarak eşleşmeleri sürdürdü.

ODEGAARD'A KAPANAN TUZAK

Brighton'ın pres anlayışının en net örneklerinden biri, Odegaard'ın iki stoper arasına gelerek oyun kurmaya çalıştığı pozisyonda yaşandı.

Arsenal'ın ilk bölgede beş oyuncuyla oluşturduğu sayısal üstünlüğe rağmen Chema Andres öne çıkarak Odegaard'a baskı yaptı. Ardından Yasin Ayari, Rice'a giden pas kanalını kapatırken Pascal Struijk de Kai Havertz'in geri gelerek yaratmaya çalıştığı boşluğu takip etti.

Odegaard'ın ileriye oynama seçenekleri birer birer kapanınca Arsenal geri pas yapmak zorunda kaldı.

Ayari'nin baskısının devam etmesiyle top kaleci David Raya'ya kadar gitti ve Raya da uzun oynamaya mecbur bırakıldı. Brighton böylece Arsenal'ın yerleşik hücumunu kısa sürede kontrolsüz bir topa dönüştürdü.

RİSK ALDI, KARŞILIĞINI ALDI

Brighton'ın üç golü doğrudan pres sonucu gelmedi. Kaynakta da vurgulandığı gibi goller iki etkileyici uzak mesafe şutu ve bir duran top organizasyonundan çıktı.

Ancak Hürzeler'in planının asıl kazancı, Arsenal'ın maçı kendi istediği tempoda ve kendi pas düzeni içerisinde oynamasını engellemek oldu.

Brighton'ın cesur baskısı karşılaşmayı daha geçişli, daha kontrolsüz ve daha fazla ikili mücadele içeren bir hale dönüştürdü. Bu oyun yapısı da Arsenal'dan çok Brighton'ın işine yaradı.

Sonuç olarak Brighton, Arsenal'ın en güçlü olduğu bölgeyi tamamen ortadan kaldırmadı ancak rakibinin oyunu kontrol etmesine izin vermeyerek maçın şartlarını kendi lehine çevirmeyi başardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.