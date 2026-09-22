Brighton'dan Arsenal'a pres dersi: Oyunu nasıl bozdular?

Premier League'de Brighton'ın Arsenal karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından maçın taktik detayları da gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Brighton'ın Arsenal'ın geriden oyun kurulumuna karşı uyguladığı yüksek ve agresif pres oldu. Hürzeler'in takımı, yalnızca rakibin dengesiz yakalandığı anlarda değil, Arsenal topa tamamen yerleşmiş durumdayken de adam adama baskıya gitmeyi tercih etti.
ARSENAL'IN EN GÜÇLÜ YÖNÜNÜ HEDEF ALDI
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, topa sahip olduğu yerleşik hücumlarda orta saha oyuncularını savunma hattına yaklaştırarak ilk bölgede sayısal üstünlük yaratmayı seviyor.
Bu yapı, Arsenal'ın rakibini adım adım kendi ceza sahasına doğru itmesinde önemli rol oynuyor. Top bir kanattan diğerine taşındıkça savunma bloğu geri çekiliyor ve hücum için daha uygun alanlar ortaya çıkıyor.
Ancak Brighton bu kez Arsenal'a alıştığı rahatlığı vermedi.
BRIGHTON GERİ ÇEKİLMEYİ REDDETTİ
Normal şartlarda birçok takım, rakip yerleşik şekilde topa sahip olduğunda savunma bloğunu geriye çekerek alan savunmasına geçiyor.
Bunun temel nedeni, bu aşamada adam adama baskıya çıkmanın büyük bir risk taşıması. Presin tek noktada kırılması halinde savunma düzeni tamamen bozulabiliyor ve rakibe geniş alanlar bırakılabiliyor.
Brighton ise Arsenal karşısında bu riski göze aldı.
Hürzeler'in oyuncuları, Arsenal'ın rahat şekilde pas yapmasına izin vermek yerine orta saha ve savunma hattından öne çıkarak eşleşmeleri sürdürdü.
ODEGAARD'A KAPANAN TUZAK
Brighton'ın pres anlayışının en net örneklerinden biri, Odegaard'ın iki stoper arasına gelerek oyun kurmaya çalıştığı pozisyonda yaşandı.
Arsenal'ın ilk bölgede beş oyuncuyla oluşturduğu sayısal üstünlüğe rağmen Chema Andres öne çıkarak Odegaard'a baskı yaptı. Ardından Yasin Ayari, Rice'a giden pas kanalını kapatırken Pascal Struijk de Kai Havertz'in geri gelerek yaratmaya çalıştığı boşluğu takip etti.
Odegaard'ın ileriye oynama seçenekleri birer birer kapanınca Arsenal geri pas yapmak zorunda kaldı.
Ayari'nin baskısının devam etmesiyle top kaleci David Raya'ya kadar gitti ve Raya da uzun oynamaya mecbur bırakıldı. Brighton böylece Arsenal'ın yerleşik hücumunu kısa sürede kontrolsüz bir topa dönüştürdü.
RİSK ALDI, KARŞILIĞINI ALDI
Brighton'ın üç golü doğrudan pres sonucu gelmedi. Kaynakta da vurgulandığı gibi goller iki etkileyici uzak mesafe şutu ve bir duran top organizasyonundan çıktı.
Ancak Hürzeler'in planının asıl kazancı, Arsenal'ın maçı kendi istediği tempoda ve kendi pas düzeni içerisinde oynamasını engellemek oldu.
Brighton'ın cesur baskısı karşılaşmayı daha geçişli, daha kontrolsüz ve daha fazla ikili mücadele içeren bir hale dönüştürdü. Bu oyun yapısı da Arsenal'dan çok Brighton'ın işine yaradı.
Sonuç olarak Brighton, Arsenal'ın en güçlü olduğu bölgeyi tamamen ortadan kaldırmadı ancak rakibinin oyunu kontrol etmesine izin vermeyerek maçın şartlarını kendi lehine çevirmeyi başardı.
ARSENAL'IN EN GÜÇLÜ YÖNÜNÜ HEDEF ALDI
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, topa sahip olduğu yerleşik hücumlarda orta saha oyuncularını savunma hattına yaklaştırarak ilk bölgede sayısal üstünlük yaratmayı seviyor.
Declan Rice ve Martin Odegaard gibi isimlerin geriye gelmesi, Arsenal'ın rakibin ilk pres hattını aşmasına ve oyunu kontrollü şekilde rakip yarı sahaya taşımasına yardımcı oluyor.
There's no escape from the @BHAFC press 🔋 pic.twitter.com/bfFS8g40BB
— Premier League (@premierleague) September 19, 2026
Bu yapı, Arsenal'ın rakibini adım adım kendi ceza sahasına doğru itmesinde önemli rol oynuyor. Top bir kanattan diğerine taşındıkça savunma bloğu geri çekiliyor ve hücum için daha uygun alanlar ortaya çıkıyor.
Ancak Brighton bu kez Arsenal'a alıştığı rahatlığı vermedi.
BRIGHTON GERİ ÇEKİLMEYİ REDDETTİ
Normal şartlarda birçok takım, rakip yerleşik şekilde topa sahip olduğunda savunma bloğunu geriye çekerek alan savunmasına geçiyor.
Bunun temel nedeni, bu aşamada adam adama baskıya çıkmanın büyük bir risk taşıması. Presin tek noktada kırılması halinde savunma düzeni tamamen bozulabiliyor ve rakibe geniş alanlar bırakılabiliyor.
Brighton ise Arsenal karşısında bu riski göze aldı.
Hürzeler'in oyuncuları, Arsenal'ın rahat şekilde pas yapmasına izin vermek yerine orta saha ve savunma hattından öne çıkarak eşleşmeleri sürdürdü.
ODEGAARD'A KAPANAN TUZAK
Brighton'ın pres anlayışının en net örneklerinden biri, Odegaard'ın iki stoper arasına gelerek oyun kurmaya çalıştığı pozisyonda yaşandı.
Arsenal'ın ilk bölgede beş oyuncuyla oluşturduğu sayısal üstünlüğe rağmen Chema Andres öne çıkarak Odegaard'a baskı yaptı. Ardından Yasin Ayari, Rice'a giden pas kanalını kapatırken Pascal Struijk de Kai Havertz'in geri gelerek yaratmaya çalıştığı boşluğu takip etti.
Odegaard'ın ileriye oynama seçenekleri birer birer kapanınca Arsenal geri pas yapmak zorunda kaldı.
Ayari'nin baskısının devam etmesiyle top kaleci David Raya'ya kadar gitti ve Raya da uzun oynamaya mecbur bırakıldı. Brighton böylece Arsenal'ın yerleşik hücumunu kısa sürede kontrolsüz bir topa dönüştürdü.
RİSK ALDI, KARŞILIĞINI ALDI
Brighton'ın üç golü doğrudan pres sonucu gelmedi. Kaynakta da vurgulandığı gibi goller iki etkileyici uzak mesafe şutu ve bir duran top organizasyonundan çıktı.
Ancak Hürzeler'in planının asıl kazancı, Arsenal'ın maçı kendi istediği tempoda ve kendi pas düzeni içerisinde oynamasını engellemek oldu.
Brighton'ın cesur baskısı karşılaşmayı daha geçişli, daha kontrolsüz ve daha fazla ikili mücadele içeren bir hale dönüştürdü. Bu oyun yapısı da Arsenal'dan çok Brighton'ın işine yaradı.
Sonuç olarak Brighton, Arsenal'ın en güçlü olduğu bölgeyi tamamen ortadan kaldırmadı ancak rakibinin oyunu kontrol etmesine izin vermeyerek maçın şartlarını kendi lehine çevirmeyi başardı.