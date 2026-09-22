Galatasaray'dan Tarkan'a ret!

Galatasaray'ın geçtiğimiz aylarda Rams Park'ta Tarkan konseri düzenlenmesi için gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların organizasyon için 1 milyon euro talep ettiği, daha sonra ise konser planına olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 11:44
Galatasaray'dan Tarkan'a ret!
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Galatasaray'ın Rams Park için dikkat çeken bir konser teklifi aldığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz şubat ayında özel bir banka, ünlü sanatçı Tarkan'ın Rams Park'ta konser vermesi için Galatasaray yönetimiyle temas kurdu.

GALATASARAY 1 MİLYON EURO İSTEDİ

Yapılan ilk görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün, stadın konser organizasyonunda kullanılabilmesi için 1 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Bu rakamın, Rams Park zemininin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin maliyetler de dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

NİSAN-MAYIS AYLARINDA OLUMSUZ YANIT

Görüşmelerin ardından sürecin devam ettiği ancak Galatasaray'ın nisan-mayıs ayları civarında organizasyona olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

İddiaya göre bu karar, planlanan konser tarihine yaklaşık bir ay kala ilgili kuruma iletildi.

KARARA SİTEM

Ali Naci Küçük, geç gelen olumsuz yanıt nedeniyle organizasyonu planlayan tarafın Galatasaray'a ciddi şekilde sitem ettiğini de aktardı.

Böylece Tarkan'ın Rams Park'ta sahne almasına yönelik plan hayata geçmeden rafa kalkmış oldu.  

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