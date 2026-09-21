Ben Simmons, kariyerinin en fazla eleştirilen anlarından biri olan 2021 playofflarında Atlanta Hawks'a karşı verdiği pas hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Philadelphia 76ers'ın serinin yedinci maçında Hawks'a elendiği karşılaşmanın son bölümünde potaya oldukça yakın bir noktada bulunan Simmons, boş smaç fırsatını değerlendirmek yerine topu takım arkadaşı Matisse Thybulle'a aktarmıştı.
Simmons, pozisyonun pota çevresinde gerçekte ne kadar boş alanı bulunduğunu fark edemeyeceği kadar hızlı geliştiğini söyledi.
Potaya doğru döndükten sonra Trae Young'ın yardıma geleceğini düşünen Simmons, aynı anda Thybulle'ın da uygun bir konuma hareket ettiğini gördüğünü anlattı.
"O anda potaya doğru döndüm ve Trae'nin daha hızlı yardıma geleceğini düşündüm. Tüm gücüyle üzerime geleceğini zannediyordum. Aynı anda Matisse'in hareketlendiğini gördüm. Matisse atletik ve çok iyi yükselebilen bir oyuncu. 'Tamam, hızlıca pası vereyim ve smacı vursun' diye düşündüm. Orada ne kadar fazla boş alan bulunduğunun farkında değildim."
Simmons, şut kullanmaktan veya potaya gitmekten bilinçli olarak kaçınmadığını, pas kararının birkaç saniye içerisinde yaptığı içgüdüsel bir okumadan ibaret olduğunu ifade etti.
Pozisyonun hemen ardından verdiği tepkinin, yaşananları geride bırakıp Philadelphia'nın bir sonraki hücumuna odaklanmak olduğunu belirtti.
"Her şey o kadar hızlı gelişti ki yalnızca pozisyonu okuyup karar veriyorsunuz. Playofflarda çoğu zaman doğru kararları vermeniz gerekir. Kardeşim, pozisyon yaşandıktan sonra 'Tamam, kahretsin. Şimdi gidip başka bir pozisyon üretmemiz gerekiyor' diye düşündüm. Benim düşünce şeklim buydu. Herkesin o pozisyonu paylaştığını fark etmemiştim. 'Gerçekten bu kadar büyük bir mesele miydi?' diye düşündüm."
Simmons, söz konusu pozisyonun ne kadar büyük ilgi gördüğünü ancak daha sonra tam olarak anladığını söyledi.
Görüntüleri geriye dönüp izlediğinde, topu kendisinin potaya götürmesinin daha doğru bir karar olacağını kabul etti.
"Şimdi izlediğimde, 'O topu potaya çok sert bir şekilde vurmalıydım' diyorum. Ancak bu gerçekleşmedi ve ben bununla barışıktım. Bununla yaşayabilirim. Herkes tek bir pozisyon yüzünden beni yerden yere vuruyor. Herkes benimle birlikte maç görüntülerini izlemek mi istiyor? İsterseniz bütün salonu dolduralım ve her pozisyonu tek tek analiz edeyim. Ancak bu gerçekçi değil."
Simmons, pozisyonun pota çevresinde gerçekte ne kadar boş alanı bulunduğunu fark edemeyeceği kadar hızlı geliştiğini söyledi.
Potaya doğru döndükten sonra Trae Young'ın yardıma geleceğini düşünen Simmons, aynı anda Thybulle'ın da uygun bir konuma hareket ettiğini gördüğünü anlattı.
"O anda potaya doğru döndüm ve Trae'nin daha hızlı yardıma geleceğini düşündüm. Tüm gücüyle üzerime geleceğini zannediyordum. Aynı anda Matisse'in hareketlendiğini gördüm. Matisse atletik ve çok iyi yükselebilen bir oyuncu. 'Tamam, hızlıca pası vereyim ve smacı vursun' diye düşündüm. Orada ne kadar fazla boş alan bulunduğunun farkında değildim."
Simmons, şut kullanmaktan veya potaya gitmekten bilinçli olarak kaçınmadığını, pas kararının birkaç saniye içerisinde yaptığı içgüdüsel bir okumadan ibaret olduğunu ifade etti.
Pozisyonun hemen ardından verdiği tepkinin, yaşananları geride bırakıp Philadelphia'nın bir sonraki hücumuna odaklanmak olduğunu belirtti.
"Her şey o kadar hızlı gelişti ki yalnızca pozisyonu okuyup karar veriyorsunuz. Playofflarda çoğu zaman doğru kararları vermeniz gerekir. Kardeşim, pozisyon yaşandıktan sonra 'Tamam, kahretsin. Şimdi gidip başka bir pozisyon üretmemiz gerekiyor' diye düşündüm. Benim düşünce şeklim buydu. Herkesin o pozisyonu paylaştığını fark etmemiştim. 'Gerçekten bu kadar büyük bir mesele miydi?' diye düşündüm."
Simmons, söz konusu pozisyonun ne kadar büyük ilgi gördüğünü ancak daha sonra tam olarak anladığını söyledi.
Görüntüleri geriye dönüp izlediğinde, topu kendisinin potaya götürmesinin daha doğru bir karar olacağını kabul etti.
"Şimdi izlediğimde, 'O topu potaya çok sert bir şekilde vurmalıydım' diyorum. Ancak bu gerçekleşmedi ve ben bununla barışıktım. Bununla yaşayabilirim. Herkes tek bir pozisyon yüzünden beni yerden yere vuruyor. Herkes benimle birlikte maç görüntülerini izlemek mi istiyor? İsterseniz bütün salonu dolduralım ve her pozisyonu tek tek analiz edeyim. Ancak bu gerçekçi değil."