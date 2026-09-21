Erdem Can: 'İsimler kağıt üzerinde kalıyor'

Taraftar desteğinin başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan Can, "Taraftarlarımız bizimle olduğu zaman çok daha büyük bir enerji ortaya koyabiliyoruz. En büyük dileğimiz bizi yalnız bırakmamaları ve salonumuzu doldurmaları." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, kadrodaki istikrarın kendilerine katkı sağlayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başantrenör Can, AA muhabirine, yeni sezon öncesi kadro yapılanmaları, Süper Lig ve BKT Avrupa Kupası'ndaki rekabet ile taraftar desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yeni sezonda hedeflerinde değişiklik olmadığını belirte Can, kadroda bazı değişikliklere gitmelerine rağmen geçen sezon takımda yer alan oyuncuların önemli bölümüyle yollarına devam etmelerinin uyum açısından kendilerine katkı sağlayacağını ifade etti.Sahada mücadele gücü yüksek bir takım görmek istediklerini vurgulayan Erdem Can, "Yeni bir kadromuz var ancak diğer yıllara oranla takımımızın önemli bir bölümünü bu sezon geçen yıldan devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bunun bizim için bir avantaj olmasını umuyoruz. Hedeflerimiz her zamanki gibi oynayacağımız basketbolu doğru şekilde sahaya yansıtmak, her maç sonuna kadar mücadele edebilmek ve Ankaralı basketbolseverlerin bizimle birlikte keyif alacakları, o mücadeleyi hissedecekleri bir ortam oluşturmak." diye konuştu.Kadroda bazı değişikliklere gittiklerini anlatan Erdem Can, oyuncu tercihleri kadar finansal koşulların da yapılanmada etkili olduğunu dile getirdi.Bazı oyuncularla yolları kendi tercihleri doğrultusunda ayırdıklarını, bazı isimleri ise ekonomik şartlar nedeniyle takımda tutamadıklarını aktaran Can, şöyle devam etti:"Takımın belli bir bölümünü değiştirdik. Bazı oyuncu değişimleriyle ilgili bizim tasarrufumuz oldu, bazı oyuncuları ise tutamadık çünkü finansal olarak artık karşılayamayacağımız düzeylere gelebiliyorlar. Ancak kurduğumuz takımdan memnunuz. Çok iyi karakterlere ve önemli tecrübelere sahibiz. İsimler kağıt üzerinde kalıyor. Bizim sahada doğru mücadeleyi ortaya koyabilmemiz lazım. Tek hedefimiz beraber o doğru mücadeleyi sahaya yansıtabilmek."BKT Avrupa Kupası'nda bu sezon rekabet seviyesinin yükseleceğini belirten Erdem Can, organizasyondaki takım sayısının ve kulüplerin yaptığı yatırımların zorluluğu artıracağını söyledi.Kupada önemli bütçelere sahip kulüplerin yer aldığını kaydeden Can, "Avrupa Kupası geçen yıldan çok daha zorlu olacak. 32 takımlı bir organizasyon var ve Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda çok ciddi yatırım yapan, önemli bütçelere sahip kulüpler bulunuyor. Dolayısıyla geçen sezonlara göre daha da zor bir Avrupa Kupası bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.Her şeye rağmen oyun anlayışlarından vazgeçmeyeceklerini ifade eden Can, "Bizim için hedef değişmiyor. Her zaman sahaya çıkıp en doğru mücadeleyi vererek şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek basketbolu oynamak istiyoruz." dedi.