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Ahmet Çakar: "Fenerbahçe tüm stresini attı"

Spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşmasını yorumladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 09:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe tüm stresini attı'
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Spor yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İŞTE AHMET ÇAKAR'IN YAZISI;

"TÜM STRESİNİ EYÜP ÜZERİNDE ATTI"

"Fenerbahçe, gol oldu yağdı ya da bütün stresini Eyüp üzerinde attı… Çok net bir antrenman maçı. Hatta kendi PAF takımıyla oynasa daha fazla zorlanırdı. İlk 20 dakikada 3 oldu. Tek tek o iyi oynadı, bu oynamadı demeyelim. Herkes güle oynaya oynadı."

"ÇIKMASA BELKİ BİRKAÇ TANE DAHA ATARDI"

"Daha ilk dakikada Vedat'a yapılan penaltı sonrası Greenwood'un golüyle 1-0 oldu. Ardından arka arkaya goller geldi. Vedat Muriqi 4 kez ağları buldu. Çıkmasa belki birkaç tane daha atardı."

"BU TAKIM NASIL SÜPER LİG TAKIMI?"

"Böylelikle Fenerbahçe milli araya problemsiz, farklı kazandığı bir maçla girmiş oldu. Eyüpspor için maalesef çok kötü şeyler söylemek zorundayız. Küme düşmenin bir numaralı adayı... 'Bu takım nasıl Süper Lig takımı' dedirtircesine oynadılar… Daha doğrusu oynayamadılar."

"KEREM DEĞİŞİK BİR FUTBOLCU"

"Kerem değişik bir futbolcu... Tıpkı Barış gibi... Bazen öyle iyi işler yapıyor ki 'Vay bee' dedirtiyor. Bazen de amatör futbolcunun bile yapmayacağı top kaybı, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan topu yanlış istoplama gibi yanlış zamanda ayağından çıkarmak gibi işlere de imza atıyor."

HAKEMLER İÇİN YORUM

"Gelelim hakeme; maçta hakemlik bir şey yok. Buna rağmen ilk dakikadaki penaltıyı Kadir Sağlam yine veremedi. Açık bir penaltı. Vedat'ın ayakkabısı çıkıyor. Hakem 'devam' diyor. VAR, hakemi davet edip penaltıyı verdiriyor. Anlaşılır gibi değil. İddia ediyorum, dün maçı Eyüpspor'un hocası ve başkanı birlikte yönetseler, kalede de bir değil iki kaleci olsa maç yine böylesine ağır farkla biterdi."

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