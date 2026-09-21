Beşiktaş'ta Miretti'den iyi sinyaller!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Fabio Miretti, Amed karşısında 2. yarıda oyuna dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon 3. kez Beşiktaş forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu oyuna girer girmez etkili oldu.
Mücadeleci yapısı ve attığı paslarla dikkat çeken 23 yaşındaki genç yıldız gelecek adına iyi sinyaller verdi.
Özellikle dün akşam Amed karşısında takımı adına ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu.
Mücadeleci yapısı ve attığı paslarla dikkat çeken 23 yaşındaki genç yıldız gelecek adına iyi sinyaller verdi.
Özellikle dün akşam Amed karşısında takımı adına ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu.