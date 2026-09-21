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Beşiktaş'ta Miretti'den iyi sinyaller!

Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Amed karşısında ikinci yarıda sergilediği mücadeleci futbol ve etkili paslarıyla gelecek adına umut verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 09:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Miretti'den iyi sinyaller!
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Fabio Miretti, Amed karşısında 2. yarıda oyuna dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon 3. kez Beşiktaş forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu oyuna girer girmez etkili oldu.

Mücadeleci yapısı ve attığı paslarla dikkat çeken 23 yaşındaki genç yıldız gelecek adına iyi sinyaller verdi.

Özellikle dün akşam Amed karşısında takımı adına ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu.

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