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Fulham ile Manchester United yenişemedi

Fulham ile Manchester United, Premier Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 20:21
Fotoğraf: Imago
Fulham ile Manchester United yenişemedi
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Premier Lig'in 5. haftasında Fulham ile Manchester United, Craven Cottage'da karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MANU CUNHA İLE CEVAP VERDİ

Karşılaşmanın 63. dakikasında Manchester United savunmacısı Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle Fulham 1-0 öne geçti.

Manchester United, 89. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United 5 maç sonunda puanını 5'e, Fulham ise 2'ye yükseltti.

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