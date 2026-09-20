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Pendikspor ile Bodrumspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor, sahasında Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 18:52
Fotoğraf: AA
Pendikspor ile Bodrumspor yenişemedi
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor, sahasında Bodrumspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

BODRUMSPOR ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip Bodrumspor, 55. dakikada Ege Bilsel'in golüyle 1-0 öne geçti.

PENDİKSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

Pendikspor, 65. dakikada Emrah Başsan'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Pendikspor puanını 10'a, Bodrumspor ise 8'e yükseltti.

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