Pendikspor ile Bodrumspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor, sahasında Bodrumspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
BODRUMSPOR ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip Bodrumspor, 55. dakikada Ege Bilsel'in golüyle 1-0 öne geçti.
PENDİKSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
Pendikspor, 65. dakikada Emrah Başsan'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Pendikspor puanını 10'a, Bodrumspor ise 8'e yükseltti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
BODRUMSPOR ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip Bodrumspor, 55. dakikada Ege Bilsel'in golüyle 1-0 öne geçti.
PENDİKSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
Pendikspor, 65. dakikada Emrah Başsan'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Pendikspor puanını 10'a, Bodrumspor ise 8'e yükseltti.