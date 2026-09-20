Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Feyenoord, sahasında Utrecht ile karşı karşıya geldi. Feyenoord, maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 33. dakikada Anis Hadj-Moussa, 9. dakikada Ignacio Julia, 53. dakikada penaltıdan Luciano Valente ve 64. dakikada Gaoussou Diarra attı.
Feyenoord, bu sonucun ardından ligde 17 puana yükseldi. Utrecht ise 5 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Feyenoord, ligde sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Utrecht ise milli ara sonrası evinde Willem II'ye karşı puan mücadelesi verecek.
Feyenoord, bu sonucun ardından ligde 17 puana yükseldi. Utrecht ise 5 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Feyenoord, ligde sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Utrecht ise milli ara sonrası evinde Willem II'ye karşı puan mücadelesi verecek.