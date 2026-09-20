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Melih Kabasakal: "Sözümü tutmaya çalışıyorum"

Trabzonspor forması giyen Melih Kabasakal, Galatasaray maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 23:39 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Melih Kabasakal: 'Sözümü tutmaya çalışıyorum'
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'da futbolcu Melih Kabasakal, "İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Melih, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek "Lige çok da iyi başlayamamıştık ama bugün kazanıp tekrar birlikte iddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görev verildiği takdirde sahada elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Melih Kabasakal, "Bir dakikaysa bir dakika, 90 dakikaysa 90 dakika Trabzonspor için elimden ne geliyorsa yapacağım için söz vermiştim. Onu da gerçekleştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer almasına değinen Melih, milli takıma çağrılmasının hayali olduğunu dile getirerek "Senelerdir hayalimdi. Bu sene Trabzonspor olmak üzere 'hayallerimi yaşıyorum' diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda da Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montella hocama ve ekibine çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu. 

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