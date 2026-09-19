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Mert Müldür'ün geri dönüş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de dizinden sakatlanan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildi. Dönüş tarihi belli oldu...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 09:10 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 09:14
Haber: Sabah
Mert Müldür'ün geri dönüş tarihi belli oldu!
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Fenerbahçe'de Mert Müldür'den kötü haber geldi. Dün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbenin ardından çalışmaya devam edemeyen milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, yapılan kontrollerin ardından Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık bulunduğunu açıkladı.

EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK

Sabah'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna da çağrılmadı.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu toplam 282 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.

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