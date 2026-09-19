Koşukavak: 'Kazanmamız gereken maçtan 1 puan aldık'

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Koşukavak, "Çok duygusal bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok samimi ve içten mücadele ettiler, hiçbir şeyi kabullenmediler. Duygusu yüksek bir maçta konuşmak zor. Tüm oyuncularıma teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.
"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"
Kısa sürede 25 oyuncuyla bir takım oluşturduklarını belirten Koşukavak, gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi.
"Tabii ki bazı yerlerde hatalar yapıyoruz. Her geçen gün gelişiyoruz ve düzeliyoruz. Kolay goller yedik ama çok pozisyona da girdik. Kazanmamız gereken bir maçta 1 puan alarak ayrıldık. Çok ürettik, kazanabilirdik. Birkaç haftadır geriden gelmek kolay olmuyor."
GOL SEVİNCİNE AÇIKLIK GETİRDİ
Maç sırasında yaşanan gol sevincine de değinen Yalçın Koşukavak, hareketlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
"Maçta sevincimiz, yumruk yapmamız yanlış anlaşılmış. Dünyanın bütün teknik direktörleri bir türlü seviniyor. Siz de sahanın içindesiniz. Bu benim ilk defa sevincim değil. Bu duygu çok başka bir şey. Bu kadar kısa zamanda karakterli bir takım yaratmaya çalışıyorsunuz, bu da duygu yoğunluğu oluşturuyor. Dünyanın her tarafında buna benzer görüntüler varken bunu neden insanların üzerine alındığını anlamıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Koşukavak, "Çok duygusal bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok samimi ve içten mücadele ettiler, hiçbir şeyi kabullenmediler. Duygusu yüksek bir maçta konuşmak zor. Tüm oyuncularıma teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.
"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"
Kısa sürede 25 oyuncuyla bir takım oluşturduklarını belirten Koşukavak, gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi.
"Tabii ki bazı yerlerde hatalar yapıyoruz. Her geçen gün gelişiyoruz ve düzeliyoruz. Kolay goller yedik ama çok pozisyona da girdik. Kazanmamız gereken bir maçta 1 puan alarak ayrıldık. Çok ürettik, kazanabilirdik. Birkaç haftadır geriden gelmek kolay olmuyor."
GOL SEVİNCİNE AÇIKLIK GETİRDİ
Maç sırasında yaşanan gol sevincine de değinen Yalçın Koşukavak, hareketlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
"Maçta sevincimiz, yumruk yapmamız yanlış anlaşılmış. Dünyanın bütün teknik direktörleri bir türlü seviniyor. Siz de sahanın içindesiniz. Bu benim ilk defa sevincim değil. Bu duygu çok başka bir şey. Bu kadar kısa zamanda karakterli bir takım yaratmaya çalışıyorsunuz, bu da duygu yoğunluğu oluşturuyor. Dünyanın her tarafında buna benzer görüntüler varken bunu neden insanların üzerine alındığını anlamıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum."