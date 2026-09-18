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Kasımpaşa-Konyaspor rekabetinde 6 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı. İki takım, 29 Şubat 2020'den bu yana ilk kez golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 21:51 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 22:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa-Konyaspor rekabetinde 6 yıl sonra bir ilk
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk etti. 

Recep Tayyip Erdoğan Stad'ında oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

İki takımın golsüz biten son maçı, 2019-20 sezonunda (29 Şubat 2020) Konya'da oynanmıştı.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren Kasımpaşa, 10 puanla 4. sıraya yerleşti. 

Geçen hafta Trabzonspor'u yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Konyaspor ise 4 puana ulaştı ve 13. sırada konumlandı. 

Milli ara sonrası ligin 7. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Konyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak. 
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Muleka'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Deniz Türüç, pasını Uğurcan Yazğılı'ya verdi. Uğurcan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

20. dakikada Kasımpaşa, mücadeledeki ilk ciddi atağını geliştirdi. Kaleci Gianniotis'in pasında solda Jessen, kafa vuruşuyla topu karşı yarı sahaya gönderdi. Adil Demirbağ ve Benedyzcak arasındaki mücadelede iki oyuncunun da dokunamadığı meşin yuvarlağı kontrol eden Ali Yavuz Kol, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde Winck'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


50. dakikada Winck'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Benedyzcak'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta açısını kapatan kaleci Bahadır Han Göngördü meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen (Dk. 71 Ayberk Karapo), Güven Yalçın, Mendes, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol (Dk. 71 Diarra), Rafferty (Dk. 61 Hajradinovic), Benedyczak (Dk. 87 Arous)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic (Dk. 58 Bardhi), Toth, Deniz Türüç (Dk. 89 Colley), Melih İbrahimoğlu, Diogo (Dk. 74 Dompe), Muleka (Dk. 74 Mustafa Muhammed)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ilie, Dk. 30 Winck, Dk. 33 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 84 Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Dk. 39 Adil Demirbağ, Dk. 53 Jevtovic, Dk. 58 Baniya, Dk. 68 Melih İbrahimoğlu (Konyaspor)

 




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