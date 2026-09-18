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Harry Kane: "Hayatımın en iyi sezonuydu"

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, MARCA'ya verdiği özel röportajda 2026 Ballon d'Or adaylığı ve geride kalan sezondaki performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 22:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Harry Kane: 'Hayatımın en iyi sezonuydu'
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2026 Ballon d'Or için açıklanan adaylar arasında yer alan Kane, 2025-26 sezonunda ortaya koyduğu performanstan gurur duyduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 65 MAÇTA 73 GOL

33 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ve İngiltere formalarıyla geçen sezon 65 karşılaşmada 73 kez fileleri havalandırdı.

Kane'in bu rakamla Lionel Messi'nin 2011-12 sezonunda kaydettiği 82 golden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Ballon d'Or'u hak edip etmediği sorulan İngiliz yıldız, kendisinden söz etmeyi çok sevmediğini ifade ederken 73 gollük performansının yeterince şey anlattığını söyledi.

Kane, elde ettiği rakamdan büyük gurur duyduğunu ve bu başarıda takım arkadaşlarının önemli payı bulunduğunu vurguladı.

"AÇIK ARA HAYATIMIN EN İYİ SEZONUYDU"

Geride kalan sezonu hem bireysel hem de takım açısından değerlendiren Harry Kane, "Açık ara hayatımın en iyi sezonuydu" ifadelerini kullandı.

İngiliz golcü, Ballon d'Or sonucunun artık kendi elinde olmadığını ve kararın oy kullanacak isimlere ait olduğunu belirtti.

"BELKİ İYİ BİR İŞARET"

2026 Ballon d'Or töreninin doğduğu şehir Londra'da yapılacak olması da Kane'e soruldu.

Çevresindeki birçok kişinin bu tesadüfü kendisine hatırlattığını söyleyen Kane, bunun "Belki iyi bir işaret" olabileceğini ifade etti.

Ballon d'Or töreni 26 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek.

Kane, 73 gollük sezonun artık geride kaldığını belirtirken Ballon d'Or tartışmalarının ekim ayına kadar devam edeceğini kabul etti ve yeni sezonda göstereceği performansa odaklandığını söyledi.

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