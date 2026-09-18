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Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arsaVev, 19 Eylül Cumartesi günü derbide karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı!
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek.

Taraflar, derbiye 3 maçta elde ettikleri 9'ar puanla çıkacak.

Beşiktaş, ligde Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK'yı 1-0, Yüksekovaspor'u 2-0 ve Haymanaspor'u 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ise sırasıyla ABB FOMGET'i 2-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 ve Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 12-0 yendi.

İki takım da ligde oynadığı 3 maçta kalesini gole kapatırken, sarı-lacivertli ekip averajla haftaya lider girdi. Siyah-beyazlılar ise ikinci sırada yer aldı.

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