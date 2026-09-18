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Hasan Şaş gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo) ve Nilperi Şahinkaya'nın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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calendar 18 Eylül 2026 08:59 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 09:01
Haber: DHA
Hasan Şaş gözaltına alındı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DHA'da yer alan habere göre; operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı'nın bulunduğu öğrenildi.

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